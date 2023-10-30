Tam 344 kilometre! Seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 344 kilometre uzunluğundaki Süper Hızlı Tren Projesi ile Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresinin 1 saat 20 dakikaya ineceğini bildirdi.

MEGA PROJEYLE SEYAHAT SÜRESİ 1 SAAT 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Halkalı ile havalimanı arasındaki yaklaşık 31,5 kilometrelik metro hattındayız ve havalimanına en yakın olan Taşoluk istasyonunda bulunuyoruz. İstanbul'daki Halkalı ile havalimanı arasındaki bütün ulaşımı sağlamayı düşünüyoruz. İlk etapta 24 kilometrelik kesimi 2024 yılının mart ayına kadar inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Halkalı'dan olan 7,5 kilometrelik kesim Başakşehir'e kadar yıl içerisinde fakat ilk etapta Başakşehir ile İstanbul Havalimanı arasındaki 24 kilometreyi açarak İstanbullunun hizmetine açmış olacağız. Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda da finale doğru gidiyoruz. Yıl sonu da orayı açalım diye planlıyoruz." dedi.

Bakanlığın İstanbul'daki toplu ulaşım projeleri hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da şu anda 339 kilometrelik işletmeye açık hat var. Biz bunun 128 kilometresini bakanlık olarak biz bitirdik. Şu anda da yaklaşık 56 kilometrelik kesimde de yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 6-7 hatta çalışmalar devam ediyor. Onlar da peyder pey bitirilerek İstanbullunun hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

344 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

İstanbul ile Ankara arasında yapılacak projenin ayrıntılarına değişen Uraloğlu, "İmkanlar gelişiyor ve ihtiyaçlar artıyor, yeni yollar lazım. Yeni hatlar döşemek lazım, yeni hava alanları açmak lazım. Bu anlamda da ülkemizin en büyük mega kenti olan İstanbul-Ankara arasında da öncelikle Süper Hızlı Tren Hattı projemiz var. 4 istasyon olacak muhtemelen. 80-85 dakikalık bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı tanımış olacağız. 344 kilometre uzunluğa ve 350 kilometre hıza sahip." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok koridorun ortasında olmasına dikkat çeken Uraloğlu, "Bu da yetmeyecek yeni bir otoyol projesi çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Nallıhan-Göynük-Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak. Dolayısıyla biz sadece iki il arasındaki ulaşımı değil orta koridorda bulunan Türkiye'nin bu anlamdaki elini de güçlendirmiş olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Ankara ile İstanbul arasında şu anda devlet yolumuz var. Bu halen hizmet ediyor. Ayrıca bir otoyolumuz var Bolu Dağı'ndan da geçen o hizmet ediyor. Bir ay süredir Bolu Dağı'nda geçen yıl meydana gelen bir heyelandan dolayı Ankara-İstanbul arasını ulaşıma kapatmıştık. Önümüzdeki günlerde orayı açacağız. Artık bu yollar yeterli gelmiyor. Araç sahipliği 28 milyonlara ulaştı. Yeni yollara ihtiyacımız var kapasitemiz orada da dolmak üzere. Dolayısıyla biz orada yeni bir otoyol planlayıp yapımını da gerçekleştirerek kapasite dolduğu zaman alternatif bir kapasiteyi de hizmete sunmuş olacağız.

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'umuz için önemli. İstanbul Havalimanı Avrupa tarafında Sabiha Gökçen Asya tarafında orada günlük 700 uçuştan bahsediyoruz. 750'lere çıktığımız günler oluyor. Orada artık kapasite dolmuş durumda. Pisti bitirdik önümüzdeki ayın 13'ünde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız."