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Ekonomi

Geri sayım resmen başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 400 milyon avro yatırımla yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış için geri sayım başladı. 10 milyon yolcu kapasiteli ve 400 milyon avro değerindeki havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Geri sayım resmen başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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Geniş gövdeli uçaklarını iniş kalkışlarına imkan sağlayacak 400 milyon avro değerindeki yatırımla adanın çehresini değişerek KKTC Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor. 20 Temmuz'da açılışı yapılacak havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

TAM 400 MİLYON AVRO! GERİ SAYIM RESMEN BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacağını bildirdi.

KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'na ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, havalimanının test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı aktardı.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon avro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Havalimanı, yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştirecek, artan imkan ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak."

TÜRKİYE'Yİ KKTC'YE, KKTC'Yİ DE DÜNYAYA BAĞLAYACAK

Uraloğlu, Yeni Ercan Havalimanı'nın modern mimarisi ve doğa dostu özelliğiyle örnek bir havalimanı olduğunu belirterek, "Yeni Ercan Havalimanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak. Yeni havalimanı, kapasitesiyle Türkiye'yi KKTC'ye, KKTC'yi de dünyaya bağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

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