Tam 4,4 milyar metreküp! Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 'Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne imza atarken, Türkiye ve Cezayir arasında farklı alanlarda 12 işbirliği anlaşması da imzalandı.

Anlaşmalar hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 1988'den beri olan enerji anlaşmasının süresinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Türkiye Cezayir'den 2027'ye kadar yıllık 4,4 milyar metreküp LNG alacak.

