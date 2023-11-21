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  • Tam 4,4 milyar metreküp! Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma
Ekonomi

Tam 4,4 milyar metreküp! Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 1988'den beri olan enerji anlaşmasının süresinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Türkiye Cezayir'den 2027'ye kadar yıllık 4,4 milyar metreküp LNG alacak.

21 Kasım 2023 Salı 20:35 - Güncelleme:
Tam 4,4 milyar metreküp! Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 'Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne imza atarken, Türkiye ve Cezayir arasında farklı alanlarda 12 işbirliği anlaşması da imzalandı.

Anlaşmalar hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 1988'den beri olan enerji anlaşmasının süresinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Türkiye Cezayir'den 2027'ye kadar yıllık 4,4 milyar metreküp LNG alacak.

  • doğal gaz
  • sıvılaştırılmış doğal gaz

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