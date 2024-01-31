Tam 50 milyar dolar! Bakan Şimşek açıkladı: Ne gerekiyorsa yapacağız

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türk Eximbank'ın ihracat desteklerine yönelik haberini alıntılayarak, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.
Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 31, 2024
Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor.
İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak...