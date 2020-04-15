15 Nisan 2020 Çarşamba 08:55 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretimini gündeme taşıdığı kenevir tarımı kısa sürede altı kat arttı. Geçen yıl bin dekarlık alandakin ekim bu yıl 5-6 bin dekarlık alana genişledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Selim Aytaç, "Kenevir tesislerin kurulduğu yerlerde tarımın artması gerekiyor” dedi. İsrail, Çin, Kanada’nın kenevirden ilaç üretimi ilgili birçok çalışma yürüttüğüne işaret eden Aytaç, Türkiye'de kenevirin ilaç kullanımında yasal değişikliği gerektiğine dikkat çekerek, bununla ilgili görüşmeler ve değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.

ÇİFTÇİLERLE ANLAŞARAK EKİM

Türkiye, tekstilden, ilaç sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikalarını yeniden şekillendiriyor. Bu süreçte, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapılan çalışmalar da büyük rol oynuyor. Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Selim Aytaç, çalışmalardaki son durumu Yeni Şafak'a anlattı. Geçen yıl Türkiye genelinde bin dekar alanda kenevir yetiştirildiğini dile getiren Aytaç, "Bu yıl 10 bin dekar alanda üretim bekliyorduk ama koronavirüsünden dolayı 5-6 bin dekarlık alanda ekim gerçekleşti. Geçen yılın 5-6 kat fazlası üretim olacak " dedi. Aytaç, ekimle ilgili "Yüzde 80'i sözleşmeli yapılıyor. Yani sektör, çiftçilerle anlaşmak suretiyle ekim yaptırıyor. Bununla ilgili de bir talep var ki bu şekilde bir artış oldu" ifadesini kullandı. Aytaç, sanayicinin bu konuda talebi ile çiftçilerle görüşmeler sonucunda tarım alanı arttığını söyledi.

KENEVİR SANAYİCİSİNE POZİTİF AYRIM ŞART

Aytaç, "Sanayideki destekleri ile ilgili pek yol almış değiliz. Özellikle yeni kalkınmaya başlayan kenevir sanayiinin gelişmesi için birtakım girişimcileri cesaretlendirecek pozitif ayrımcılığın yapılması lazım. Örneğin kenevir sanayiini kurmak isteyen bir tesise kolaylıklar sağlanması gerekiyor. Bu konuda hibe ve ya düşük faizli kredilerle ilgili birtakım paketler açıklanabilir. Bir ürün sanayide işlendiği zaman ancak tarımı artar. Tarım artıkça sanayii gelişir” bilgisini verdi.

HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?

Kenevir, otomobil sektöründe doğal fiber parçalar, ağaç işleme sanayii, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri, ahşap malzeme, kumaş ve kanvas ürünler, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik ürünler, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayii, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi çok geniş alanda kullanılıyor.

İSRAİL, ÇİN KENEVİRDEN İLAÇ ÜRETMEK İSTİYOR

Kenevir dünyada iki şekilde kullanıldığına dikkat çeken Aytaç, "Gıda katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bağışıklığı artırmak için bazı ülkelerde kullanıyor. Dünyada bilimsel etkisi kanıtlanmamakla beraber kanser vakalarında kullanıldığı biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün kenevirlerle yapılan ilaçlarla ilgili net bir açıklaması yok. Bu şu anlama gelmiyor: Ülkeler bu konuda çalışmıyor demek değil. İsrail, Çin, Kanada başta olmak üzere ülkeler kenevirden ilaç üretimi ilgili birçok çalışma yürütmekte" ifadesini kullandı.

ÜRETİM PLANLAMASI YAPILMALI

"Kenevir üretimin artması için kenevir kültürünün yerleşmesi lazım" diyen Aytaç, "Kenevir, taşınmaya pek müsaid olmayan bir ürün. O nedenle kenevir tesislerinin kurulduğu yerlerde tarımın artması gerekiyor. Samsun, Kastamonu, Amasya gibi yerlerde üretimler şu an yoğun. Boş arazilerde kenevir ekilecek ise özellikle bu bölgelerde tesisin bu amaçla kurulup üretim yapılması lazım. Üretim planlaması ile yapılmalı yoksa fasulye, nohut gibi aklımıza geldiği gibi ekimi mümkün olmayan bir ürün” şeklinde konuştu.