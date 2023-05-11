Tam 714 kilometrelik mega proje! Seyahat süresi 4 saat 45 dakikaya düşecek

Alt yapı bakımından çağın getirilerini yakalayan Türkiye, mega projelerle ülke genelindeki ulaşımı daha konforlu ve zaman tasarruflu bir hale getiriyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-Antalya güzergahında yapılacak Yüksek Hızlı Tren projesiyle iki şehir arasındaki seyahat süresinin 4 saat 45 dakikaya düşüneceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konular ve yapılacak projeler hakkındaki sorularını cevapladı.

İstanbul - Antalya hızlı tren projesini ilk kez açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan Antalya'ya 714 kilometre uzunluğunda yani İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun İstanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, öte yandan Ankara - İstanbul arasında yapılacak "Süper Hızlı Tren" projesi hakkında da bilgi verdi.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ

İstanbul'daki demiryolu ulaşımı hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da şu anda yaklaşık 320 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem ağı var. İstanbul ulaşım ana planı bunun 1100 kilometreye kadar çıkması gerektiğini söylüyor. Şehri yaşanılabilir hale getirmenin ana unsuru bu. Büyük İstanbul Tüneli'nin bulunduğu güzergah aslında şu anki Metrobüs güzergahıdır. Söğütlüçeşme'den başlar, Birinci Boğaz Köprüsü'nün altından geçerek, Gayrettepe'ye gelir ve Gayrettepe'de bunun istasyonu da hazır şu anda. Biz Gayrettepe Havalimanı metrosunu yaparken, Gayrettepe istasyonunu Zincirlikuyu'da 70 metre derinlikte ve mevcut Garettepe Havalimanı İstasyonu'nun altında dizayn ettik ve imalatlarını yaptık. Orada yolcu alışverişini direkt istasyon içerisinde yapabilecek. Söğütlüçeşme'den kalkan bir tren ister havalimanına, isterse E-5'ten devam ederek Beylikdüzü'ne kadar gidebilecek. 28 kilometre uzunluğunda olacak. Uzunçayır'dan başlayacak ve Boğazı geçtikten sonra Gayrette'den Mecidiyeköy'den ve Çağlayan'dan Edirnekapı'ya oradan da Zeytinburnu ve Bakırköy'e kadar uzanacak. Bakırköy'de şu anda mevcut istasyona ve Beylikdüzü metrobüs hattına entegre olacak. Bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. Günlük 1,3 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapacak. Bu Proje tamamlandığı zaman metrobüs yoğunluğu da azalacaktır." ifadelerini kullandı.

BU YIL HANGİ METRO PROJELERİ TAMAMLANACAK?

Yapımı tamamlanacak metro projelerine ilişkin konuşan Karaismailoğlu, "Bu yıl Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattının inşaatını tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde bunun Kağıthane - Gayrettepe bağlantısını da bitiriyoruz. Yine bunun devamı olan İstanbul Havalimanı - Halkalı hattını da yine bu yıl içerisinde bitiriyoruz. O da 31 kilometre uzunluğunda mega bir proje olarak İstanbulluların hizmetine alınacak. Yine bunun Gayrette bağlantısını da bu yıl bitiriyor olacağız. 69 kilometre uzunluğunda Marmaray Halkalı'dan başlayıp, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı, Kağıthane ve Gayrettepe'ye uzanan devasa şehir içi raylı sistemden bahsediyoruz. Bu tamamlandığında Kağıthane'den hem Arnavutköy'e hem Başakşehir'e metro ile gitme imkanı olacak. Bakırköy sahilden Kirazlı'ya uzanan metro hattımızın çalışmaları da devam ediyor. Bunu da yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

"İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde dünyanın en büyük lojistik limanlarından birini yapacağız" diyen Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'ndan binlerce gemi geçiyor. Bu ilerleyen zamanda daha da artacak. Kanal İstanbul'la Boğaz gemi trafiğini ve çevreye vereceği zararı azaltmış olacağız. Amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini de sağlamak. Burası alternatif bir su yoludur. Çevreci bir projedir. Ortalama bir geminin günlük bekleme maliyeti 100 bin dolar civarında. Bu parayı vermemek için gemiler Kanal İstanbul'dan beklemeden geçecekler. Kanal İstanbul'la birlikte Karadeniz kıyısında İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde dünyanın en büyük lojistik limanlarından birini yapacağız. 400 milyon yük yerleştirme kapasitesine sahip bir limanı orada inşa edeceğiz. Biz büyük düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

SÜPER HIZLI TREN HATTI

YHT projelerine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Ankara - İstanbul hattında süper hızlı tren projesini hayata geçireceğiz. Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Saatte 350 kilometre hız yapacak. Mevcut hızlı tren hattı da mevcut yapısıyla devam edecek. Bu yıl süper hızlı tren hattının da ihalesini yapacağız." diye sözlerine devam etti.

ANKARA-TRABZON ARASI 4,5 SAATE İNECEK

Karadeniz bölgesindeki demiryolu ulaşımı hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Samsun'dan Sarp'a kadar hızlı tren projesini de hayata geçireceğiz. Karadeniz boydan boya demiryolu ile buluşacak. 513 kilometre uzunluğundaki bu proje bittiğinde Trabzon - Sarp arası 70 dakika, Trabzon - Samsun arası 2 saat ve Trabzon -Ankara arası ise 4,5 saate inecek." dedi.

İSTANBUL-ANTALYA ARASI HIZLI TREN

İlk kez katıldığı programda açıkladığı İstanbul-Antalya YHT projesine dikkati çeken Karaismailoğlu, "İstanbul - Antalya arası 714 kilometre 4 saat 45 dakikaya inecek. İstanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. 2 saat 15 dakikada 347 kilometrelik Eskişehir - Antalya arasını almış oluyoruz. Bu da şu an inşaatı devam eden Ankara - İzmir hattından da Afyonkarahisar'a entegre olacak." diye sözlerini bitirdi.