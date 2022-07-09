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Ekonomi

Tam altın kaç TL? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Temmuz 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Serbest piyasa altın fiyatları alış satış rakamları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde gram altın 992,07 TL'den işlem görüyor. Peki bugün tam altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? 8 Temmuz 2022 altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve ons altın fiyatları...

9 Temmuz 2022 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
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1 gram altın ne kadar? sorusunun cevabı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ons fiyatındaki düşüş sonrası altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatları piyasalardaki dalgalanma nedeniyle anbean takip ediliyor. Dün günü 983 lira seviyesinde tamamlayan gram altın bu sabah 992,07 TL'den işlem görüyor. Peki tam altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 9 Temmuz 2022 altın fiyatlar ve piyasalarda son durum...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 973,74 liradan alınıyor, 992,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.546,34 liradan alınıyor, 1.580,47 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 967,46 TL

Satış fiyatı 967,98 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.742,12 liradan alınıyor, 1.742,84 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.191,77 liradan alınıyor, 6.311,20 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.086,21 liradan alınıyor, 3.165,28 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.481,17 liradan alınıyor, 6.648,02 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) KAÇ PARA?

22 ayar bilezik gramı 884,10 liradan alınıyor, 926,97 liradan satılıyor.

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam Altın bugünkü alış kuru 6.191,77 TL, satış kuru 6.311,20 TL'dir.

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