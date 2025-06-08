Uzun menzilli seyir füzemiz SOM, Yunanistan'a manşetlere taşındı.

SOM'un yerli motoruyla hedefi tam isabet vurmasını mercek altına alan Yunan basını, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının Yunan güvenliğini tehdit ettiğini yazdı.

Türkiye'nin yerli turbojet motorlu SOM füzesini başarıyla test etmesinin Yunanistan için endişe verici bir gelişme olduğu kaydedildi.

TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, Kale Jet Engines ve ROKETSAN gibi Türk şirketleri tarafından tasarlanıp üretilen teknolojiyle donatılmış uzun menzilli seyir füzesinin geliştirilmesinin Türkiye'nin teknolojik ve askeri bağımsızlığını güçlendirdiği belirtildi.

Yunanistan'ın Türk cephaneliğinin güçlendirilmesini ciddiye alması gerektiğine vurgu yapıldı.

Uzun mesafelerde hedefleri hassas bir şekilde vurabilen SOM'un Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirebileceği ifade edildi.

Haberde, "Türklerin "Tam Bağımsız Türkiye" söylemi Yunan savunma stratejisi üzerindeki baskıyı artırıyor" denildi.

"'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' YOLUNDA EMEK VEREN TÜM PAYDAŞLARIMIZI KUTLUYORUM"

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzesinde yurt dışına bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız" dedi.

"SOM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİNE ATILMIŞ KARARLI BİR ADIMDIR"

SOM'un yerli motorunun sabrın, bilgi birikiminin ve kurumsal uyumun bileşkesi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil, bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır. Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve 'tam bağımsız savunma sanayi' vizyonuna gönül verenlerin eseridir. Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız. Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, AR-GE laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Nice büyük başarılarla geleceğe" ifadelerini kullandı.