Tamamlanması için gece gündüz çalışılıyor! Doğu Anadolu ile Karadeniz'in kaderini değiştirecek

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Erzurum-Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Tüneli'nde hummalı çalışma sürüyor.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayan, Erzurum ve Trabzon arasında en kısa bağlantıyı sağlayan ve Ağrı-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Doğu Karadeniz'e kadar uzanan güzergahta yer alan Kop Geçidi, yurttaki en yüksek ve zorlu geçitler arasında yer alıyor.

Kışın çok fazla kar alan, zorlu coğrafi şartlar nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde problemler yaşanan Kop Geçidi, yoğun kar ve buzla mücadelenin yanı sıra tipi nedeniyle de yolu kullanan sürücülerin adeta korkulu rüyası oluyor.

Eğimli ve keskin virajların bulunduğu Kop Geçidi'nde, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan her türlü bakım onarım çalışmasına rağmen, kış ayları dışında da seyahat hızı azalıyor ve trafikte aksaklıklar yaşanıyor.

Bu sorunların önüne geçilip trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu geçitte yapımı süren Kop Tüneli hizmete girince her iki bölge arasında turizm faaliyetleri de artacak.

- KOP TÜNELİ, SÜRÜCÜLERE RAHAT NEFES ALDIRACAK

Transit taşımacılık açısından önemli arterlerden olan Kop Geçidi'ndeki tünelin açılmasıyla özellikle ağır tonajlı nakliye araçlarınca büyük zorluklarla aşılan Kop Geçidi'ndeki bu güçlükler tarihe karışacak, yol kullanıcılarına daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacak.

Projeyle ayrıca Karadeniz sahilinden Gürbulak sınır kapısına kadar kesintisiz ulaşım sağlanarak, limandan gerçekleştirilen ticaret hacminin artırılması sağlanacak.

Stratejik yönüyle öne çıkan tünelin açılmasıyla 2 bin 409 metre olan Kop Geçidi'nin rakımı tünel giriş kotunda 1920 metreye, çıkış kotunda ise 1891 metreye düşecek.

Güzergahtaki yolu 6,5 kilometre kısaltacak tünel sayesinde, mevcut hali ile yaklaşık 45-55 dakikada geçilen bu kesimdeki seyahat süresi 15-20 dakikaya inecek, böylece zaman ve yakıttan tasarruf edilerek milli ekonomiye katkı sağlanacak.

- KOP TÜNELİ'NİN YÜZDE 56'LIK KISMINDAKİ KAZI İŞLEMİ TAMAMLANDI

Proje çerçevesinde 6,5 kilometre uzunluklarında çift tüpün yanı sıra 4,7 kilometre bağlantı yolu yapılacak Kop Geçidi'ndeki tünelin yüzde 56'sına denk gelen 7 bin 265 metrelik kısmında kazı ve destekleme çalışması, yüzde 41'lik bölümüne denk gelen 5 bin 310 metrelik kısmında ise nihai beton kaplama işlemi tamamlandı.

Vardiyalı şekilde çalışmaların gece gündüz sürdüğü bu tünelin yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Erzurum Ayrım-İspir Devlet Yolu'ndaki Dallıkavak Geçidi'nde de tünel ve bağlantı yolları yapım çalışmaları sürüyor.

Fiziki standartlarının oldukça düşük olması nedeniyle özellikle kışın trafik, can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike arz eden bu güzergahta Dallıkavak Tüneli inşa ediliyor.

- DALLIKAVAK TÜNELİ'NİN YÜZDE 81'LİK KISMI KAZILDI

Erzurum-Rize arasındaki Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan Erzurum ile ilçesi İspir arasındaki Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının hizmete girmesiyle mevcut yol 4,4 kilometre kısalacak, seyahat süresi de yaklaşık 15 dakika azalacak.

Trafiği rahatlatıp can ve mal güvenliğinin yanı sıra zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak tünel sayesinde de 2 bin 349 metre olan Dallıkavak Geçidi'nin rakımı 2 bin 143 metreye düşecek.

Şu an yüzde 81'lik kısmına denk gelen 5 bin 58 metrelik kısmında kazı destek, yüzde 49'luk bölümüne denk gelen 3 bin 39 metrelik kısmında kaplama betonu işlemi tamamlanan tüneldeki çalışmalar devam ediyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, bölgede yapımı devam eden çok sayıda tünel olduğunu ve bunların arasında Kop'un ayrı bir önem taşıdığını aktardı.

Kop Tüneli inşaatının uzamasının nedeninin tüneldeki zemin faktöründen kaynaklandığını belirten Memiş, "Bölgemizde birçok tünel yapımı var. Tarihi İpekyolu'ndaki Erzurum'u Bayburt ve Gümüşhane üzerinden Trabzon'a bağlayan Kop Tüneli de büyük önem taşıyor. Kop'un zeminde sorunlar yaşandı. Bilinenin aksine tünel yapılan bölge kayalıksa, zemin granit gibi sağlamsa tünel inşaatı daha çok hızlı ilerliyor ancak kil tabakasına rastlarsanız yavaşlıyor. Kop'ta da bu durum olmuştu." diye konuştu.

- "TÜNELLER, DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Memiş, Kop ve yapımı devam eden diğer tünellerin hizmete açılmasıyla Doğu Anadolu ile Karadeniz'in kaderinin değişeceğini dile getirdi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki Zigana Tüneli ile Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nin inşaat aşamalarının birbiriyle asla karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Tünel inşaatları hızla devam ediyor. Güzergahımızda Zigana Tüneli var, orada günlük tünel kazısı zaman zaman 8 metre, bazen 12 metreye kadar çıkıyor. Kop Tüneli'nde ise bazen 50 santimetre bile zor açılıyor, sağlıklı tahkimat yapmak gerekiyor. Erzurum Valiliği olarak Erzurum milletvekillerimiz ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan iki şey istedik. Bu tünellerin bir an evvel bitirilmesi."

Memiş, tünellerin hizmete açılmasıyla bölgenin ekonomik anlamda farklılığı hissedeceğini vurguladı.

Erzurum'un kamu alanında devlet tarafından önemli yatırımlar aldığını, tünellerin ise olmazsa olmaz yatırımlar olduğunu anımsatan Memiş, şunları kaydetti:

"Kop ve Ovit'in devamı olan Dallıkavak ve Kırık tünellerinin yanı sıra şehrimizi Bingöl'e bağlayacak olan Kiriş Tüneli'nin 2023'e kadar bitirilmesi en önemli talebimiz. Kamu ve sağlık hizmetleri, eğitim ve kültür açısından bu hizmetler önemli, bu tür tünel yatırımlarını almamız gerekiyor. Bu tüneller bitirilince bu bölgeye adeta bir baypas olacak, damarlarımızı iyice açmış olacak."

- "TÜNELLER AÇILINCA ERZURUM'UN BÖLGE MERKEZİ HÜVİYETİ ARTACAK"

Memiş, Kop Tünel inşaatını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile incelediklerini ve bu tünellerin bölgeye neler katacağını yerinde gördüklerini söyledi.

Dallıkavak Tüneli'nin açılmasının ise Erzurum'un Karadeniz'e açılan diğer kapısı haline geleceğini belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Zigana ve devamı olan tüneller bitince Erzurum-Trabzon arası mesafe artık 2 saate inecek, bu müthiş bir şey. Dallıkavak ve Kırık tünelleri tamamlanınca Ovit Tüneli üzerinden Erzurum'dan neredeyse bir buçuk, iki saatte Trabzon'un Of ilçesine, Rize'ye gidiyorsunuz. Erzurum'un tüm ticari eylemlerini yapma ve limanlara inme hayali gerçekleşiyor. Şehirlerin birbirine yakın olması çok değerli. Tarihte olduğu gibi Erzurum yerleşim yeri olarak çok önemli ticaret merkezi ve tüneller açılınca Erzurum'un bölge merkezi hüviyeti de artacak."