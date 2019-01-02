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'TANAP Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin ortaklığını belgelemektedir'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'TANAP, artık Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin ortak olduğunu ekstra belgeleyen bir konudur.' dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "TANAP, artık Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin ortak olduğunu ekstra belgeleyen bir konudur." dedi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında desteklenen 10 projenin tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Turan, törende yaptığı konuşmada, TANAP'ın, "enerjinin İpek Yolu" anlamına gelen çok kıymetli bir iş olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın doğal gazının hiç ara vermeden oradan çıktığını ifade eden Turan, şunları belirtti:

"Türkiye'de değerlendirilip Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu sadece bir boru değil. Bunun bir ekonomik boyutu var, siyasi tarafı var, kültürel dostluk tarafı da var. Azerbaycan ile çok iyiyiz ama son zamanlarda çok daha yakın olmamızın bir sebebi de bu tarz yatırımların ortak olmasıyla ilgili. TANAP, artık Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderinin ortak olduğunu ekstra belgeleyen bir konudur." diye konuştu.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, okullar tarafından hazırlanan, TANAP sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında 51 projenin desteklenmeye uygun görüldüğünü belirtti.

Eğitimden tarım ve hayvancılığa, çevre projelerinden alt yapı çalışmalarına çeşitli projelerin toplam destek tutarının 9 milyon 734 bin 780 lira olduğunu aktaran Can, "En fazla destek alan yerlerin başında ilçemiz gelmektedir. Bugün ise 1 milyon 196 bin 850 lira olan 10 proje ile okullarımızın kütüphane, spor alanları, eğitim ve spor ile ilgili ekipman ihtiyaçları karşılanacaktır." diye konuştu.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

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