Tank avcısı milli füzeyle 12’den vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Nurol Makine’nin sahibi olduğu FNSS şirketi arasında TSK’nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan ‘Silah Taşıyıcı Araçlar’ (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

260 ADET ÜRETİLECEK

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi. Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak.Bu kapsamda geliştirilen tekerlekli ve paletli tanksavar araçlarının testleri sürerken, ilk atış yerli füzeyle yapıldı ve hedef tam isabet vuruldu. Böylece projenin önemli bir aşaması daha geçilmiş oldu. Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye’nin ‘yeni nesil tank avcısı’ Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.