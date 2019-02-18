12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2893
  • 5,9675
  • 224.296
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tank avcısı milli füzeyle 12’den vurdu

Nurol Makine’nin sahibi olduğu FNSS şirketi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen Silah Taşıyıcı Araçlar, üzerilerine entegre edilen milli füzeler ile hedefleri tam isabet vurdu. Proje kapsamında 260 adet aracın teslim edilmesi planlanıyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Nurol Makine’nin sahibi olduğu FNSS şirketi arasında TSK’nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan ‘Silah Taşıyıcı Araçlar’ (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar  tüm hızıyla devam ediyor. 

260 ADET ÜRETİLECEK 

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi. Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak.Bu kapsamda geliştirilen tekerlekli ve paletli tanksavar araçlarının testleri sürerken, ilk atış yerli füzeyle yapıldı ve hedef tam isabet vuruldu. Böylece projenin önemli bir aşaması daha geçilmiş oldu. Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye’nin ‘yeni nesil tank avcısı’ Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak. 

AT-UNUT VE AT-GÜNCELLE YETENEĞİ VAR

Projeyle birlikte milli füze OMTAS’ın önemi ve kullanımı da artacak. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi olan OMTAS, özgün tasarımı ve üzerinde barındırdığı yeni nesil tasarımı ile öne çıkıyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS, kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4  kilometre menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS, atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özellikleriyle muharebe sahasında görev yapabiliyor.

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Silah devinden bir ilk: İntihar İHA'sı

Silah devinden bir ilk: İntihar İHA'sı

Katil İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

Katil İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

İsrail ziyaretini iptal etti

İsrail ziyaretini iptal etti

Pakistan düğmeye bastı! Tahran'a heyet gönderiyor

Pakistan düğmeye bastı! Tahran'a heyet gönderiyor

Başkan Erdoğan partililerle çay içti

Başkan Erdoğan partililerle çay içti
 

POPÜLER HABERLER

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA