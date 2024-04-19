Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK) İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Hassan, Türk iş insanlarını Tanzanya'da yatırım yapmaya davet ederek, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum ve burada misafir eden DEİK'e bu önemli forumu düzenledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretle iki ülkenin ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını dile getiren Hassan, Tanzanya'daki yatırım fırsatlarına ve ülkesinin ideal bir yatırım merkezi olduğuna dikkati çekti.

Hassan, "Tanzanya, güney ve doğu Afrika için 500 milyon kişiye kapı açmaktadır. Bu nedenle Tanzanya'da yatırım yapmak, başka bölgelere de ulaşmak anlamına geliyor." dedi.

Demir yoluna yatırım yaptıkları bilgisini paylaşan Hassan, Hint Okyanusu'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) bir ağ oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Hassan, ülkesinin doğal kaynaklar açısından zengin ve tarım için verimli topraklara sahip olduğunu ifade etti.

Tanzanya'nın 30 yaş altı yaklaşık 65 milyonluk nüfusuyla yatırım için uygun bir pazar olduğunu söyleyen Hassan, "Siyasi istikrar mevcut ve ekonomik refaha doğru gidiyoruz. Tanzanya hükümeti de yatırım için birçok teşvik sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tanzanya'nın doğal ve kültürel kaynaklarına dikkati çeken Hassan, ülkesinin turizm sektöründe önemli konumda bulunduğu ve turist sayısını artırmayı amaçladıkları bilgisini paylaştı.

Hassan, Darusselam'da haziranda düzenlenmesi planlanan iş fuarına Türk iş insanlarını davet ederek, "Allah, Türkiye'yi ve Tanzanya'yı korusun." dedi.

- TİCARET HACMİNİN BİR MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR



İki ülke arasında ticari işbirliğini ve bağlantıları artırmak için karşılıklı ziyaretler yapıldığını belirten Tanzanya Endüstri ve Ticaret Bakanı Kijaji, yıllık 380 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin yeterli olmadığını ve artırılması gerektiğini söyledi.

Kijaji, "Türkiye ile Tanzanya, tarihsel olarak güçlü bir ortaklık gerçekleştirmiştir. İki ülke arasında ekonomik işbirliğini daha da geliştirmeliyiz ve bu iş forumu da atılan önemli bir adım oldu." dedi.

Tanzanya olarak önemli reformlar yaptıklarının altını çizen Kijaji, "İki ülke arasında en az bir milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz ve bu, gerçekleştirilebilir hedeftir. Bunun için de özellikle Türkiye'nin tekstil alanındaki deneyimini Tanzanya'da tecrübe etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kijaji, Türkiye'den yatırımcıları ülkesine davet ederek Tanzanya Ticaret Bakanlığının her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Tanzanya Özel Sektör Kurumu (TPSF) Yönetim Kurulu Üyesi Theolbald Sabi de "Bu forum sayesinde iki ülke ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Son yıllarda atılan adımlarla Tanzanya, ekonomik anlamda yatırım merkezi haline gelmeye başladı." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurgulayan Sabi, Türk iş insanlarını ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

Sabi, Türkiye ile Tanzanya arasında başta turizm olmak üzere farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını belirterek, ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında iki ülke arasında eğitim, teknoloji ve yatırım alanlarında 6 anlaşma imzalandı.

Tanzanya'dan 14 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türkiye'ye yapılan bu ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.