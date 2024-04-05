Tanzanya: Türk yatırımcıları ağırlamaya hazırız

Tanzanya'dan Türkiye'ye yapılacak üst düzey ziyaretle ve iki ülke arasında düzenlenecek iş forumuyla karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin artırılması hedefleniyor.

Tanzanya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Sorumlusu Büyükelçi John Ulanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 380 milyon dolar civarında olduğunu ve bu rakamın yüzde 90'ının Tanzanya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın oluşturduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaretin çok üreten bir ülke olduğu için Türkiye lehine gerçekleştiğini dile getiren Ulanga, "Tanzanya'da ağırlıklı olarak bazı Türk sanayilerinin tükettiği tarım ürünlerini üretiyoruz ama eminim yapabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla burada bulunmamızın nedenlerinden bazıları; iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmini artırma fırsatlarını aramak, Tanzanya'nın Türkiye'ye ihracatını ve Türkiye'den Tanzanya'ya yatırım hacmini artırmak." dedi.

- "ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK İNŞAAT PROJESİ TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILIYOR"



John Ulanga, Türkiye ve Tanzanya iş dünyası arasındaki etkileşimin artırılması için daha fazla platform oluşturulması gerektiğini belirterek "Tanzanya'da ve Türkiye'de nelerin mevcut olduğunu bilmek için etkileşim platformu ve iş forumları oluşturmamız, birebir etkileşim için daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor. Aynı zamanda Türk iş insanlarına yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi sağlamak istiyoruz. Tanzanya'da mevcut olanların yanı sıra Tanzanya'dan alabilecekleri ürünler de var." diye konuştu.

Ulanga, Tanzanya'nın yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatları anlatarak ülkenin özellikle altyapı ve enerjide oldukça genişlediğini, halihazırda kıtanın en uzun standart hatlı demir yolu projesinin Tanzanya'da inşa edildiğini anlattı.

- "TÜRK YATIRIMCILARI AĞIRLAMAYA HAZIRIZ"



John Ulanga, bu projenin büyük bir kısmının Türk şirketi olan Yapı Merkezi tarafından yapıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu proje bir Türk firmasının Türkiye dışında yaptığı en büyük inşaat projesi, bu harika. Tanzanya, enerji sektöründe de oldukça genişliyor. Aslında şu anda kıtanın en büyük hidroelektrik baraj projelerinden birini yapıyoruz. Bu aynı zamanda Türk inşaat şirketlerine dağıtım ve diğer enerji yatırımları yapma konusunda da birçok fırsat sunuyor. Tanzanya'da Türk inşaat firmalarının yanı sıra Türk yatırımcıları da davet etmeye ve ağırlamaya açık olduğumuzu zaten kanıtladık."

- "TÜRKİYE'NİN TURİZM ALANINDAKİ GELİŞİMİNDEN YARARLANABİLİRİZ"



Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Iddi Seif Bakari de çeşitli alanlarda gelişen iki devlet arasındaki işbirliğinin turizm konusunda büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

Bakari, Türkiye'nin turizmde sahip olduğu deneyimden Tanzanya'nın yararlanması gerektiğini, eğitim ve tarım alanında işbirliklerinin derinleştirebileceğini anlattı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın bu ay sonunda Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretten bahseden Bakari, şunları kaydetti:

"Tanzanya ile Türkiye arasında turizm alanında bazı anlaşmaların imzalanmasını umuyoruz. Bu anlaşma Türk halkının Tanzanya'nın turistik yerlerini bilmesine yardımcı olacak. Tanzanya'da vahşi yaşam da dahil olmak üzere pek çok turizm çekiciliği var, dağlarımız var, güzel plajlarımız var ve Tanzanya'ya daha fazla turist çekecek tarihi geçmişimiz var. Ayrıca ticaretin bir kısmında da işbirliğimiz var, Türk yatırımcıların Tanzanya ile iş yapmasını sağlayacak usul ve politikaları görmek için yatırım koruma kanunu da dahil olmak üzere artan anlaşmalara ihtiyacımız var. Bu da iki devlet arasındaki işbirliği için çok elverişli alanlar yaratacak."

- "TÜRK FİRMALARININ SAHRA ALTINA AÇILIMLARINDA MERKEZİ BİR YER"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Erdem Arıoğlu ise Tanzanya'nın Doğu Afrika'nın merkezi bir ülkesi olduğunu belirterek Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ve Doğu Afrika Topluluğu'na üye olduğunu söyledi.

Arıoğlu, Tanzanya'nın bulunduğu bölgeye şekil veren bir ülke olduğunu belirterek Türk firmalarının özellikle sahra altına açılımlarında merkezi bir yer olarak kabul edilebileceğini vurguladı.

İki ülkenin firmalarının daha çok bir araya getirilmesi gerektiğini dile getiren Arıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tanzanya'nın ekonomik ağırlığı Türkiye'nin ekonomik ağırlığından farklı coğrafi bölgelere sarkıyor. Onun için iki ülkenin birlikteliği aslında her iki ülkeye de çok büyük imkanlar sağlayabilir. Türkiye'den daha çok müteahhitlik hizmetleri, inşaat makinaları, yedek parça alıyorlar. Yaklaşık 360-380 milyon dolarlık bir hacim var. Bunun yüzde 85-90'ı Türkiye'den Tanzanya'ya olan ihracat. Onun için bizim de Tanzanya'ya belli bir miktar yatırım yapıp bu ticaret dengesinde onlara yardımcı olmamız iyi olacak."

- "TÜRK FİRMALARI TURİZM VE TARIM AĞIRLIKLI YATIRIM YAPABİLİR"



Erdem Arıoğlu, Tanzanya ile şu anda savunma sanayisinde bir işbirliğinin başladığını belirterek gemi yapım sektöründe de alınan işler olduğunu söyledi.

İnşaat sektöründe çeşitli işlerin alındığını, Türk firmalarının bu ülkede turizm ve tarım ağırlıklı olarak farklı yatırımlar yapabileceğini dile getiren Arıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir de hafif sanayi yatırımları olabilir. Bunun haricinde Türkiye'nin aslında yurt dışında imzaladığı en büyük müteahhitlik işi bu ülkede. Tanzanya'da 1250 kilometre uzunluğunda bir hat yapılıyor. İstanbul'dan Trabzon'a kadar. Tek başına bir Türk firması yapıyor. Zaten onun da katkısıyla ticarette bir artış oldu son dönemde. Tanzanya, ortalama yaşı 18 olan bir ülke. Onun için bu da aslında enteresan açılımlar imkanı fırsatları veriyor. Türkiye'nin bu konuda da eğitimde ve diğer alanlarda bu genç nüfusa imkan sağlamak için faydası olabilir. Bunun haricinde son 10 yılda en hızlı büyüyen ülkelerden ekonomik olarak Tanzanya. Onun için ekonomisi çok dinamik bugünlerde çok yatırımlar da olmakta."

- TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU DÜZENLENECEK



Öte yandan, alınan bilgiye göre, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 18-19 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret yapması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, DEİK Türkiye-Tanzanya İş Konseyi tarafından Türkiye-Tanzanya İş Forumu düzenlenmesi planlanıyor.