Tanzim satış markete dönüşecek

Sebze ve meyve fiyatlarındaki spekülatif hareketleri tanzim satış uygulamasıyla kısa sürede durdurarak, vatandaşa rahat bir nefes aldıran hükümet, tanzim satışlar konusunda önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Hükümetin, üç gün gibi kısa sürede market raflarında fiyatların yüzde 80'e yakın düşmesini sağlayan tanzim satış uygulamasını kalıcı hale getirmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

KOOPERATİF MARKET MODELİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projeyle hem vatandaşın hem de üreticinin kazanması hedefleniyor. Bu yolla spekülatörlerin devre dışı bırakılması ve sistemin denetim altına alınması planlanıyor.

Sabah'ın edindiği bilgilere göre, devlet tanzim satış noktalarını genişleterek kooperatif marketlere dönüştürecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kuruluşu Tarım Kredi Birlik aracılığıyla hemen her yıl üreticiden alınıp işlenerek farklı marketlerde satışa sunulan ürünler, kooperatif marketlerden satılacak. Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, plastik, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde hizmet veren ve toplam 7 bin 158 personelin çalıştığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin güçlü bir altyapısı bulunuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yatırımları bulunan birlik, geçen yıl üreticilerden 776 milyon TL'lik alım yaptı. Piyasadaki şirketlere bitkisel yağlardan un ve makarnaya, bakliyattan kuruyemişe, çay-şekerden süt ve süt ürünlerine kadar 270 çeşit ürünü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri markasıyla ürettiren birlik, bunları 4 bin markette satışa sundu. Söz konusu çalışmayla bu ürünler artık mevcut marketlerde değil, kooperatif marketlerle satışa çıkarılacak.

1.1 MİLYON ÇİFTÇİDEN ALIM YAPIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke genelinde 16 bölge birliği, bin 625 birim kooperatifi, 186 büro ile hizmet veriyor. 1.1 milyon çiftçiden alım yapan kooperatif, bu ürünleri çeşitli tesislere ürettirerek marketlerde rafa sunuyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yatırımları bulunan birlik, ülke genelinde 7 bin 158 kişiye istihdam sağlıyor.