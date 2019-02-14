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Tanzim satış noktaları, CHP’den sonra Türkiye düşmanlarının da hedefinde

Vatandaşı stokçu, vurguncu ve spekülatörlerin insafına bırakmamak ve kendilerine rahat bir nefes aldırmak için hayata geçirilen tanzim satış noktaları, halkın menfaatleriyle savaş halinde olan CHP’den sonra Türkiye düşmanlarının da hedef tahtasında yer aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türkiye’nin stokçu ve vurgunculara karşı başlattığı tanzim satışları, yalnızca kendi geçmişiyle ve halkın menfaatleriyle savaş halinde olan CHP’nin değil, Türkiye düşmanlarının da hedef tahtasında yer aldı.
 
Almanya’nın tetikçi yayın kuruluşu DW, seçim arifesinde olan Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırıların yaşandığı bir dönemde sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışların yüzde 300-400’lere kadar yükselmesini, okuyucularına “Türkiye gri geçmişinin acı hatırasını yeniden yaşıyor.” diye sundu.
 
Halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almakla görevli olan belediyelerin vatandaşı fırsatçıların insafına mahkum etmemesini bir provokasyon aracına dönüştürmek isteyen Türkiye düşmanları, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.
 
Vatandaşa meyve sebzeye makul fiyattan ulaşma imkanı sunan tanzim satış noktalarında halkın ağzından “hükûmete tepki” açıklamaları bekleyen kalemşorlar, kendilerine gösterilen tepkileri “Satış noktalarında sürekli bir tartışma yaşandığı görülüyor.” diye servis etti.
 
Sebze ve meyve fiyatlarındaki spekülatif hareketleri kısa sürede durdurarak vatandaşa rahat bir nefes aldıran hükûmet, üç gün gibi kısa bir sürede market raflarındaki fiyatların yüzde 80’lere kadar düşüş yaşamasını sağladı.
 
Türkiye’nin ve Türk halkının menfaatlerinin karşısında duranların bu uygulamayı “seçimlere yönelik bir hareket” olarak servis etmeye çalışmasına rağmen, hükûmet tanzim satış uygulamasının kalıcı hale gelmesi için çalışma başlattı.
 
Söz konusu projenin detaylarının yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını haberleştiren Sabah gazetesi, bu vesileyle stokçuların, vurguncuların ve spekülatörlerin devre dışı bırakılması yoluyla sistemin denetim altında tutulacağını aktardı.

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