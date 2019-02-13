Tanzim satış yerleri noktaları nereler? (Epttavm internet üzerinden tanzim satışı nasıl olacak?)

Tanzim satışlarda yeni dönem başladı. Mahalle aralarında yapılan tanzim satışların ardından şimdi de internetten satılacak! Meyve ve sebzelerin fiyatlarında indirim yapılmasına yönelik yapılan bu çalışmaya büyük destek var. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz" dedi. Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nın bitme süresinin sözleşmeye göre 2022 olduğunu belirterek, "Fakat gerekli tedbirler alınarak, ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız." ifadelerini kullandı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekun mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya koyulan tanzim satışlarının yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatılacağını açıkladı.



"PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacak"



Bakan Turhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.

Vatandaşlar, e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden ulaşabilecek.





Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Pazar ilçesinde esnafla sohbet etti.



Ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Turhan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, burasının, denize inşa edilen ikinci havalimanı olduğunu söyledi.



Havalimanının maliyetinin yaklaşık 2 milyar Türk lirası olduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti:



"Havaalanını 2020 yılının sonunda hizmete açmak için ekiplerimiz tüm gayretiyle çalışıyor. Sözleşmeye göre bitim süresi 2022 fakat gerekli tedbirler alınarak ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız. Bunlar bölgemiz, insanlar için ihtiyaç olan ulaşım altyapısı. Bu bölgede gelişen ekonominin, turizmin önemli bir altyapısı. Havaalanı, ulaşımda insanımızın tercih ettiği, kullanabildiği, halkın yolu olan bir ulaşım sistemi."



Dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'da yaptıklarını, 42 ay gibi sürede hizmete açtıklarını dile getiren Turhan, "Bu projeler tabii ki birilerinin gözünü kamaştırıyor. Bazıları bu itibarlı projeleri yıpratmak için bazı yakıştırmalar, ifadeler, açıklamalar yapıyor. Bunlara itibar etmemek lazım." diye konuştu.



Verdikleri sözleri zamanında yerine getirmek için gerekli her türlü tedbiri alarak çalıştıklarını vurgulayan Turhan, "Ve bunu yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamalara kimseyi inandıramazlar, kimseye bunları kabul ettiremezler." ifadelerini kullandı.



Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilişkin şunları kaydetti:



"Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu, kamu kaynağı kullanılmadan yapılan, ülkeye kazandırılan kaynaklardır. 'Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak, bu olacak' gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir. Bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon avro kira ödemesi yapılacak bir yap-işlet-devret projesidir. Ayrıca özellikle yurt dışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayının üzerinde olunması durumunda da gelir paylaşımı söz konusudur."

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Gaziosmanpaşa'da mobil tanzim satış noktası kuruldu! Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mobil tanzim satış noktası açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesi kapsamında İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktasını hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Usta, sebze ve meyvenin direkt üreticiden, tüketiciye erişmesi için belediye olarak sorumluklarını yerine getireceklerini belirterek, satış noktaların pazar ve marketlerdeki fiyatları indireceğini, fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun olduğunu vurguladı.



Haftanın belirli günlerinde her mahalleye sırayla mobil tanzim satış aracının gideceğini ifade eden Usta, hangi mahallede hangi gün satış olacağını belediyenin sosyal medya hesaplarından bildireceklerini ve hiçbir kar uygulamadan ürünlerin satışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.



Usta, mobil tanzim satış noktalarında plastik poşet yerine doğa dostu bez çanta kullanarak sıfır atık projesine de destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.





Pazardan alışveriş yapmak yerine mobil tanzim satış noktasını tercih eden vatandaşlardan Ali Osman Gökkaya, projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayata geçirdiği tanzim satış noktaları için teşekkür etti.



Emekli Sare Özcan ise pazar ve marketlerde fiyatların çok yüksek olduğunu, tanzim satış noktalarında ise taze ve ucuza sebze meyve alacakları için mutlu olduklarını anlattı.



İsmet Kahraman ise tanzim satış noktasında alışveriş yaparak uygun fiyatlara ürün almanın vatandaşın yüzünü güldürdüğünü aktararak, tüketicilere alternatif oluşturulmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.



Makbule Keser isimli vatandaş ise tanzim noktasında yaptığı alışveriş sonrası çantasında bulunan ürünleri göstererek uygun fiyatlara kaliteli ürünler alabildiği için mutlu olduğunu kaydetti.



Son zamanda artan sebze ve meyve fiyatlarına alternatif olarak geliştirilen mobil tanzim satış noktaları ile vatandaşlar daha uygun fiyatlara sebze ve meyve alışverişi yapabilecek.



Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.

Çadırda tanzim satış marketi hizaya soktu! Devletin tanzim satış noktalarında 3 liraya domates, 2 liraya soğan-patates satması marketlerin sebze reyonunda deprem etkisi yaptı. Fiyat etiketleri bir anda tanzim satış noktalarıyla eşitlenmeye başladı.

evletin, üreticiden aldığı ürünü üzerine sadece nakliye ekleyip tanzim satış noktalarında satmaya başlaması işe yaradı. Uygulamanın ilk gününden marketler, tanzim satışlarının etkisiyle fiyat düşürdü. Hatta bazı marketler, tanzim satış noktalarındaki fiyatları, rekabet edebilmek için aynen etiketlerine yansıtmak zorunda kaldı. Kurulan tanzim satış noktalarında halen domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL’den satılıyor.

FİYATLAR GEVŞEDİ

Halen eski fiyatlardan satış yapmaya devam eden bazı marketler olsa da önümüzdeki günlerde bu marketlerin de geri adım atması bekleniyor. Bir açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek “Fiyatlarda yarıya varan, bazı ürünlerden daha fazla çekilme oldu. Domates bu operasyon başlamadan önce 10 lira ve üzeri fiyatla satılırken, dün biz 3 liradan satışa başladık ve market zincirlerinde de fiyatlarda ciddi düşüş oldu. Salatalık 8 lirayken 4 liraya, biber 11 lirayken 6 liraya, patlıcan 10 lirayken 4.5 liraya, soğan 4 lirayken 2 liraya, patates 4.5 lirayken 2 liraya sattık. Bizim arkamızdan da marketlerde ve manavlarda fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar” dedi.

300 TON SATILDI

Tanzim satış noktalarına ise vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Sabah erken saatlerde satış noktalarına gelerek sıraya giren vatandaşlar, söz konusu uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti. Uygulamanın ilk gününde sadece İstanbul’daki 50 tanzim noktasında 297.7 ton sebze satışı oldu. Bu rakamın yaklaşık 5 bin mağazası bulunan bir zincir marketin günlük sebze-meyve satışına eşdeğer olduğu belirtiliyor. Bu arada Tanzim satış noktalarında en çok domates satılırken, en az ise sivri biber vatandaşlara satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2,7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere 8 farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı.