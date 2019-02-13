Tanzim satış yerleri noktaları nereler? (Epttavm internet üzerinden tanzim satışı nasıl olacak?)
Tanzim satışları ile bir çok yerde sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Tanzim satış yerleri noktaları nereler? İstanbul Ankara Bursa ve Kocaeli'nde tanzim satışları hangi bölgelerde yapılıyor? Epttavm internet üzerinden tanzim satışı nasıl yapılacak? Sebze meyve fiyatları ne kadar oldu? sorularına ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte tanzim satışlarda yeni dönem
Tanzim satışlarda yeni dönem başladı. Mahalle aralarında yapılan tanzim satışların ardından şimdi de internetten satılacak! Meyve ve sebzelerin fiyatlarında indirim yapılmasına yönelik yapılan bu çalışmaya büyük destek var. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz" dedi. Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nın bitme süresinin sözleşmeye göre 2022 olduğunu belirterek, "Fakat gerekli tedbirler alınarak, ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız." ifadelerini kullandı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekun mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya koyulan tanzim satışlarının yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatılacağını açıkladı.
"PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacak"
Bakan Turhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.
Vatandaşlar, e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden ulaşabilecek.
Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Pazar ilçesinde esnafla sohbet etti.
Ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Turhan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, burasının, denize inşa edilen ikinci havalimanı olduğunu söyledi.
Havalimanının maliyetinin yaklaşık 2 milyar Türk lirası olduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti:
"Havaalanını 2020 yılının sonunda hizmete açmak için ekiplerimiz tüm gayretiyle çalışıyor. Sözleşmeye göre bitim süresi 2022 fakat gerekli tedbirler alınarak ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız. Bunlar bölgemiz, insanlar için ihtiyaç olan ulaşım altyapısı. Bu bölgede gelişen ekonominin, turizmin önemli bir altyapısı. Havaalanı, ulaşımda insanımızın tercih ettiği, kullanabildiği, halkın yolu olan bir ulaşım sistemi."
Dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'da yaptıklarını, 42 ay gibi sürede hizmete açtıklarını dile getiren Turhan, "Bu projeler tabii ki birilerinin gözünü kamaştırıyor. Bazıları bu itibarlı projeleri yıpratmak için bazı yakıştırmalar, ifadeler, açıklamalar yapıyor. Bunlara itibar etmemek lazım." diye konuştu.
Verdikleri sözleri zamanında yerine getirmek için gerekli her türlü tedbiri alarak çalıştıklarını vurgulayan Turhan, "Ve bunu yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamalara kimseyi inandıramazlar, kimseye bunları kabul ettiremezler." ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilişkin şunları kaydetti:
"Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu, kamu kaynağı kullanılmadan yapılan, ülkeye kazandırılan kaynaklardır. 'Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak, bu olacak' gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir. Bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon avro kira ödemesi yapılacak bir yap-işlet-devret projesidir. Ayrıca özellikle yurt dışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayının üzerinde olunması durumunda da gelir paylaşımı söz konusudur."
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Gaziosmanpaşa'da mobil tanzim satış noktası kuruldu! Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mobil tanzim satış noktası açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesi kapsamında İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktasını hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Usta, sebze ve meyvenin direkt üreticiden, tüketiciye erişmesi için belediye olarak sorumluklarını yerine getireceklerini belirterek, satış noktaların pazar ve marketlerdeki fiyatları indireceğini, fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun olduğunu vurguladı.
Haftanın belirli günlerinde her mahalleye sırayla mobil tanzim satış aracının gideceğini ifade eden Usta, hangi mahallede hangi gün satış olacağını belediyenin sosyal medya hesaplarından bildireceklerini ve hiçbir kar uygulamadan ürünlerin satışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.
Usta, mobil tanzim satış noktalarında plastik poşet yerine doğa dostu bez çanta kullanarak sıfır atık projesine de destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Pazardan alışveriş yapmak yerine mobil tanzim satış noktasını tercih eden vatandaşlardan Ali Osman Gökkaya, projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayata geçirdiği tanzim satış noktaları için teşekkür etti.
Emekli Sare Özcan ise pazar ve marketlerde fiyatların çok yüksek olduğunu, tanzim satış noktalarında ise taze ve ucuza sebze meyve alacakları için mutlu olduklarını anlattı.
İsmet Kahraman ise tanzim satış noktasında alışveriş yaparak uygun fiyatlara ürün almanın vatandaşın yüzünü güldürdüğünü aktararak, tüketicilere alternatif oluşturulmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.
Makbule Keser isimli vatandaş ise tanzim noktasında yaptığı alışveriş sonrası çantasında bulunan ürünleri göstererek uygun fiyatlara kaliteli ürünler alabildiği için mutlu olduğunu kaydetti.
Son zamanda artan sebze ve meyve fiyatlarına alternatif olarak geliştirilen mobil tanzim satış noktaları ile vatandaşlar daha uygun fiyatlara sebze ve meyve alışverişi yapabilecek.
Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.
Çadırda tanzim satış marketi hizaya soktu! Devletin tanzim satış noktalarında 3 liraya domates, 2 liraya soğan-patates satması marketlerin sebze reyonunda deprem etkisi yaptı. Fiyat etiketleri bir anda tanzim satış noktalarıyla eşitlenmeye başladı.
evletin, üreticiden aldığı ürünü üzerine sadece nakliye ekleyip tanzim satış noktalarında satmaya başlaması işe yaradı. Uygulamanın ilk gününden marketler, tanzim satışlarının etkisiyle fiyat düşürdü. Hatta bazı marketler, tanzim satış noktalarındaki fiyatları, rekabet edebilmek için aynen etiketlerine yansıtmak zorunda kaldı. Kurulan tanzim satış noktalarında halen domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL’den satılıyor.
FİYATLAR GEVŞEDİ
Halen eski fiyatlardan satış yapmaya devam eden bazı marketler olsa da önümüzdeki günlerde bu marketlerin de geri adım atması bekleniyor. Bir açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek “Fiyatlarda yarıya varan, bazı ürünlerden daha fazla çekilme oldu. Domates bu operasyon başlamadan önce 10 lira ve üzeri fiyatla satılırken, dün biz 3 liradan satışa başladık ve market zincirlerinde de fiyatlarda ciddi düşüş oldu. Salatalık 8 lirayken 4 liraya, biber 11 lirayken 6 liraya, patlıcan 10 lirayken 4.5 liraya, soğan 4 lirayken 2 liraya, patates 4.5 lirayken 2 liraya sattık. Bizim arkamızdan da marketlerde ve manavlarda fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar” dedi.
300 TON SATILDI
Tanzim satış noktalarına ise vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Sabah erken saatlerde satış noktalarına gelerek sıraya giren vatandaşlar, söz konusu uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti. Uygulamanın ilk gününde sadece İstanbul’daki 50 tanzim noktasında 297.7 ton sebze satışı oldu. Bu rakamın yaklaşık 5 bin mağazası bulunan bir zincir marketin günlük sebze-meyve satışına eşdeğer olduğu belirtiliyor. Bu arada Tanzim satış noktalarında en çok domates satılırken, en az ise sivri biber vatandaşlara satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2,7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere 8 farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı.
Ucuz sebze Taksim’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurduğu 50 adet tanzim satış noktalarından biri de Gezi Parkı’nın Taksim Meydanı tarafında yer alıyor. Büyük ilgi gören Taksim’deki tanzim satış noktasında vatandaşlar erkenden kuyruğa giriyor Vatandaşlardan Muammer Köse, bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek “Büyük bolluk, ne güzellik. Millet bol bol yiyecek. Her yere kurulacak bunlardan. Fiyatlardan memnunum. Bedava. Aynı yaz fiyatları gibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binalı Yıldırım’a Allah uzun ömürler versin” dedi. Sevim Yütük ise uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ederek “Çok memnunum. Bu sistemi getirenlerden Allah razı olsun. Normalde 25 liraya ben bu kadar şeyi alamazdım. Her şeyden aldım. Bunları pazardan ya da marketten alsaydım 70-80 lira tutardı. Artık burayı tercih edeceğim. Reisimizden de çok memnunuz” dedi.
Hallerde denetim yaptırmayanlar var
Tanzim satış noktalarına ürün tedarik eden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz “Tanzim satışta 2.5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanısıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak” derken hal konusunun mutlaka ele alınmasını istedi.
GELİR KAPISI OLMUŞ
Fahrettin Poyraz bu konuda şunları söyledi: “Bunu tamamen tasfiye etmek lazım da demiyorum ama içlerinde bu işi suistimal edenler var. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman konuşmalarında söylüyor... Oralara, bakanlıktan giden elemanlara denetim yaptırmayanlar var. Çünkü bu sistem onlar açısından ciddi bir gelir kapısı olmuş, yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı sorgulanmak istemiyorlar. Suistimal edenlerin ayıklanabileceği ama hal esnafı ve komisyoncuların tecrübelerini de sürece dahil edecek, emniyet supabı olarak üretici ve kooperatiflerin yer alacağı bir sistemi tartışmak gerekiyor. Devlet olarak denetim mekanizmasını kurup, süreci kooperatif ve çiftçi örgütlerini de dahil ettikten sonra mekanizmayı denetleme noktasında bir sistem kurulacak. Bu sistem kurulduğunda, mağduriyetler aza iner diye düşünüyoruz.”
Komisyoncuların, çiftçilere üretim öncesi girdi tedariki noktasında bir nevi destek olduklarına da işaret eden Fahrettin Poyraz, ancak desteğin bir bağımlılık ilişkisi oluşturduğunu vurguladı.
Sahaya ineriz mesajı verildi
Yapılan çalışmayı “Kamuoyuna, ‘Bu işin bir piyasası var. Bu piyasada sistemin bozulması noktasında fırsatçılara imkan verilmeyecek. Devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımızın hakkını koruma noktasında sahaya ineriz’ mesajı verildi” sözleriyle anlatan Poyraz “Piyasa şartlarında ne gerekiyorsa üreticilerin razı olacağı fiyatlar üzerinden alım yaptık ve her iki belediyemize sevkıyatını gerçekleştirdik” dedi. Poyraz “Tanzim satışlarda, piyasada fiyat artışı konusunda dikkati çeken ürünler yer aldı. Ürün çeşitliliği noktasında bir talep oluşursa onları da göz önünde bulunduracağız” şeklinde konuştu. Poyraz “Gelecek dönemde tüketicinin mutfağında kullandığı hemen hemen her üründe kooperatif olarak piyasada bulunmak istiyoruz” dedi.
İSTANBUL’DA 50 NOKTADA
“Tüm ekip arkadaşlarımız, zabıta ve halkla ilişkiler ekibimiz öncülüğünde satışlarımızı bu noktalarda gerçekleştireceğiz” diyen Baraçlı, ürünlerin kalitelerinin ön planda olacağını, amacın enflasyonla mücadele ederek vatandaşın temiz ve lezzetli ürünleri almasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Baraçlı, “İstanbul’daki 50 tanzim satış noktasında vatandaşın sebze ve meyve fiyatları ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber olmak üzere çalışmalarımız başlayacak.” değerlendirmesini yaptı. Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca’da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.
Belediye görevlileri tarafından kurulan tanzim satış noktasında hafta içi hergün sebze satışı yapılacak. ‘Halk sebze, üreticiden tüketiciye', ‘Enflasyonla topyekun mücadele' pankartları asılan çadırda patates, soğan, kabak, domates, salatalık, biber ve patlıcan, marketlerdekinden daha uygun fiyata tüketiciye satılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelecek ürünler, kar amacı gütmeden halka verilecek.
30 TANZİM ÇADIRI DAHA
Ankara’da ise Abdi İpekçi Parkı'nın yanında Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı gibi alanlarda toplam 30 tanzim çadırı daha kurulacak. Başkent'te vatandaşlar, bu noktalardan daha uygun fiyata alışveriş yapabilecek.
TANZİM SATIŞ NEDİR?
Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tanzimin anlamı düzenleme, düzeltme, yoluna koyma, düzen verme, düzene sokma, sıralama, sıraya koyma gibi anlamlara geliyor.
Tanzim Satış mağazalarının temeli ise 1970'li yıllara dayanıyor. 1977 yılında Ankara Belediyesi'nin başını çektiği toplumcu belediyeler, üretime doğrudan katılmak yönündeki girişimlerin yanında, temel gıda malzemelerinin fiyatlarını düşük tutabilmek ve karaborsa ile mücadele edebilmek için tanzim satış mağazaları kurmuşlar.
|1
|KAĞITHANE MEYDANI
|26
|ÜMRANİYE MEYDANI
|2
|MECİDİYEKÖY MEYDANI
|27
|ESENLER MEYDANI
|3
|AVCILAR MEYDANI
|28
|ESENYURT MEYDANI
|4
|KADIKÖY MEYDANI
|29
|ÇEKMEKÖY MEYDANI
|5
|BAKIRKÖY MEYDANI
|30
|K.ÇEKMECE MEYDANI
|6
|AKSARAY MEYDANI
|31
|ZEYTİNBURNU MEYDANI
|7
|EMİNÖNÜ MEYDANI
|32
|BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
|8
|TAKSİM MEYDANI
|33
|BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
|9
|KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
|34
|BÜYÜKÇEKMECE
|10
|BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
|35
|EYÜPSULTAN MEYDAN
|11
|BAYRAMPAŞA MEYDANI
|36
|ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
|12
|BAĞCILAR MEYDANI
|37
|BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
|13
|GÜNGÖREN MEYDANI
|38
|ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
|14
|SULTANBEYLİ MEYDANI
|39
|FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
|15
|SULTANGAZİ MEYDANI
|40
|BOSTANCI LUNAPARK
|16
|GOP MEYDANI
|41
|PENDİK SAHİL MEYDAN
|17
|SARIYER MEYDANI
|42
|HALKALI MEYDAN
|18
|BEŞİKTAŞ MEYDANI
|43
|ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
|19
|ÜSKÜDAR MEYDANI
|44
|ATAŞEHİR MEYDAN
|20
|ŞİRİNEVLER MEYDANI
|45
|İSTİNYE İSPARK
|21
|KARTAL MEYDANI
|46
|ZEYTİNBURNU AVM
|22
|MALTEPE MEYDANI
|47
|ALİBEYKÖY SİLAHTAR
|23
|PENDİK MEYDANI
|48
|HALİÇ
|24
|TUZLA MEYDANI
|49
|BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
|25
|SANCAKTEPE MEYDANI
|50
|ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında 11 Şubat tarihinden itibaren ürünler satılmaya başlandı.
İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
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