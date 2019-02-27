Tanzim’de bakliyat yarı fiyatına

Halka ucuz sebze satışı için kurulan tanzim satış noktalarında yeni dönem başladı. Daha önce sadece sebze satışı yapılan tanzim satış noktalarında dünden itibaren bazı bakliyat çeşitleri ile elma da yerini aldı. Satışa sunulan ürünler piyasanın yarı fiyatına tüketiciye sunuldu. Üreticiden doğrudan halka satış yapan tanzim satış noktalarında domates, salatalık, biber, kabak, patates satışı 15 gündür devam ediyordu. Bu ürünlere dün Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak nohut ve elma da dahil edilirken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından temin edilecek diğer bakliyat çeşitleri de yerini alacak. 2 kg’lık paketlerde satılan nohut 11 liradan satılırken tanzim satış noktalarında elma ise 3 TL’den satışa çıktı. İlerleyen günlerde 2 kg’lık paketlerde mercimek ve 5 kg’lık paketlerde satılacak pirinç de halka sunulacak.

SIRA MARKETLERDE

2 kg’lik mercimek 9 TL, 5 kg’lik pirinç 30 TL satılacak. Market fiyatlarına oranla yüzde 40 daha ucuz satılan bakliyatta başlatılan tanzim satışın market fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor. Halen marketlerde en ucuz nohut 8.5, en pahalı nohut ise 18.5 liradan satılıyor. 11 Şubat’ta başlatılan tanzim satışlara ilk günden itibaren vatandaş büyük ilgi göstermişti. Tanzim satışlar piyasalarda da etki yaratmış, marketler ilk günden fiyat indirmişti.

SATIŞ NOKTALARI YAYGINLAŞIYOR

Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktaları her geçen gün yaygınlaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından dün 3 merkez ilçeye tanzim satış yerleri kuruldu. 7 farklı noktada bugünden itibaren tanzim satışlar başlayacak. İlkadım’da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 7 tanzim satış yeri vatandaşa ucuz sebze ve meyve sağlayacak. Bu arada tanzim satışlarının kendi illerine gelmesinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar “Pazardaki malların fiyatları çok pahalı. Tanzim vatandaş için kötü değil, iyi bir gelişme. Dar gelirli aileler istedikleri kadar ürün alamıyorlardı. Hiç değilse bundan sonra tanzimlerden ucuza alabilirler. Tanzimlerin pazardaki fiyatları da aşağı çekeceğini düşünüyoruz” dediler.