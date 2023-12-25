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Ekonomi

Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 08:52 - Güncelleme:
Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi
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Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu işletmelere yönelik ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu tespit edilen aykırılıklar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun toplantısında görüşülerek, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satan 283 işletmeye, 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225, otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Böylece, kurulca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya devam edeceği belirtildi.

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