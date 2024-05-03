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Ekonomi

Tarih belli oldu! Almanya ile Türkiye ''fırsat'' için buluşacak

Türkiye ile Almanya arasında ekonomideki fırsatlar için platform niteliğindeki Türk-Alman Ekonomi Günü, bu yıl 4 Mayıs'ta Düsseldorf'ta yapılacak.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Tarih belli oldu! Almanya ile Türkiye ''fırsat'' için buluşacak
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8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in katılımı bekleniyor.

Almanya, Türkiye ve Avrupa'dan iş ve siyaset dünyasından konuşmacıların katılacağı etkinlikte, iki ülke arasında ekonomi alanındaki fırsatlar, yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler, şirketlerde sosyal sorumluluk ve ekonomi konuları ele alınacak.

Şimşek ile Lindner'in açılış konuşmalarını yapmalarının beklendiği etkinliğe, iki ülkeden siyasetçiler, kamu kuruluşlarından yetkililer, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılımı da öngörülüyor.

Etkinliğe Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Alman Hür Demokrat Partisi Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller de katılacak.

Etkinlik kapsamında şirketler arasında işbirliği görüşmelerinin yapılması planlanırken, sosyal ekonomi konusunun da ele alınması bekleniyor.

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