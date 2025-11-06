İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

Tarih belli oldu! ''Yüzyılın Konut Projesi''ne başvuruya TC kimlik numarası ayarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını bildirdi.

6 Kasım 2025 Perşembe 11:08


TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Projeyle ilgili detaylara "https://evsahibiturkiye.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

  • Yüzyılın Konut Projesi
  • başvuru
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası

