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Ekonomi

Tarih verdi! AK Parti'den emekliye zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının bu akşam belli olacağını söyledi. AK Partili Güler, 'Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. dedi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Tarih verdi! AK Parti'den emekliye zam açıklaması
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AK Partili Güler'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Geçen hafta da kanun teklifimizi sunarken söylemiştik. Biz bu hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir? Bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz. O bu akşam netleşeceğini ifade edebilirim. Bazı alternatifler var."

Ayrıntılar geliyor...

  • emekli maaşı belirleniyor
  • analizler tamam
  • AK Parti Güler

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