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Ekonomi

Tarih vererek duyurdular! Avrupa'ya bir kötü haber daha

Enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunda yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu ve bu nedenle doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu. Söz konusu açıklamada, 27 Temmuz'dan itibaren günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği bildirildi.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği bildirildi.

Gazprom, Siemens'a ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Kuzey Akım, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Avrupa, ithal ettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin ediyordu.

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