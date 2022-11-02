Tarihi adımlar bir bir atılıyor! Türkiye Avrupa-Asya-Afrika üçgeninde lojistik bir süper güç olacak

TÜRKSAT AŞ'nin ATO Congresium'da düzenlenen "T-Anı 22 Yeniden Yeniye Bilişim Lansmanı", Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kamu kurumları ve özel sektör bilişim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı"na hazırlanılan bugünlerde, birbirinden önemli gelişmelere, tarihe tanıklık ettiklerine dikkati çekerek, Bakanlık olarak ortaya koydukları vizyon doğrultusunda tarih yazmaya devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nın bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bize açtığı yolda, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip kara, hava ve deniz araçlarımızla, yerli milli trenlerimizle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir kala tarih yazıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, Avrupa-Asya-Afrika üçgeninde lojistik bir süper güce, uluslararası bir üretim üssüne çevirecek adımları kararlılıkla attıklarını, atmaya da devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bilişim ve haberleşme alanlarında da önemli işler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- "DİJİTALLEŞEN TÜRKİYE" VURGUSU

Karaismailoğlu, attıkları her adımda yerli ve milli üretim oranını giderek yükseltmenin gururunu, sevincini yaşadıklarına işaret ederek, "Tam bağımsız bir Türkiye'nin yolunun her alanda, yerli ve milli üretimden geçtiğini çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim alanındaki katma değerli hizmetlerin, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı kolaylaştırırken iş yapış süreçlerini de yeniden belirlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İşte tam bu süreçte TÜRKSAT, 15 yılı aşkın süredir bilişim dünyasındaki yoğun ve etkin çalışmalarıyla ülkemizin e-dönüşüm süreçlerine önemli katkılar sağlıyor. Ülkemiz TÜRKSAT ile dijital dönüşümde ciddi mesafeler katediyor. Uluslararası başarılara imza attığımız bu dönemde, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara, güncel süreçlere uyum sağlaması için 'hızlı, kolay ve verimli' bir dönüşüm hizmeti sunan TÜRKSAT'ın katkısı büyüktür. Bugün TÜRKSAT, bu anlayışını bir adım daha öteye taşıyarak, Geleceğe Başlangıç Noktası 'T-Anı' ile yeni sistemleri hizmete sunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında, 'T-Anı'yı

TÜRKSAT ve Türkiye Anı olarak da değerlendiriyoruz. Gelişen, güncellenen, dijitalleşen bir Türkiye'yi imar edeceğiz."

- AR-GE HARCAMALARI 20 YILDA 30 KAT ARTTI

Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar toplam tutarı 198 milyar dolara ulaşan yatırımı bugünden planladıklarını, böylece üretime 2 trilyon dolarlık ve milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacaklarını, sadece haberleşme alanında da toplam yatırım hedefini 67 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydetti.

Türkiye'deki AR-GE harcamalarının parasal değerinin 2002'den bu yana 30 kat artarak 55 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Karaismailoğlu, "2016-2021 döneminde 4,5G şebekelerimizdeki yerlilik oranı yaklaşık yüzde 1 iken bugün oranı yüzde 33'e çıkardık. Yakın zamanda 'yerli ve milli' sistemlerle geçeceğimiz 5G teknolojileriyle yerliliği en az yüzde 50'ye çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, gözlem uydularında kazanılan tecrübeyle haberleşme uydularını da Türkiye'nin imkanlarıyla üreterek bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olmayı hedeflediklerine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B'yi bir yıl içinde başarıyla uzaya gönderdik. Test çalışmalarında önemli aşamalara geldiğimiz yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz. Dünyada gücümüzün perçinlenmesi için uzayda izimizin olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Tüm plan, proje, iş süreçlerimizi de buna göre kurguluyoruz."

- TÜRKSAT BİLİŞİM HİZMETLERİNİN ÜÇ YENİ ÜRÜNÜ VİZYONA ÇIKIYOR

Bakan Karaismailoğlu, Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde 5 bin metrekare alanda kuracakları Veri Merkezinin temelini 2023'te atacaklarını belirterek, "Bulut servislerin sunum merkezi görevini üstlenecek bu merkezimizde aynı zamanda kamu ve özel sektör kuruluşları için barındırma ve felaket kurtarma hizmeti de verilecek." dedi.

TÜRKSAT AŞ'nin bilişim hizmetlerinde tarihi bir günü hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"T-Anı lansman programımızda, Türksat Bilişim Hizmetlerinin üç yeni ürünü daha vizyona çıkıyor. Bunlar, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, Proje, Portföy ve Ekosistem Yönetim Sistemi ve altyapının siber güvenlik olgunluğunu ölçen, önceleyen ve siber riskleri azaltan SORGU'dur. T-Anı'da değer var, çözüm var, teknoloji var, güven ve hizmet var."

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Kadir Çöpdemir'in "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile eskiden sadece bir A noktasından B noktasına gidiyorduk, şimdi teknoloji, bilişim birçok şey var." yorumuna, Bakan Karaismailoğlu, "Uçan kaçan her şey bize bağlı" espirisiyle yanıt verdi.