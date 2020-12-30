Tarihi anlaşma sonrası dünya devinden Türkiye açıklaması

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 08:35

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında gümrüksüz ticareti teminat altına alan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalandığı hatırlatılarak, STA'nın, iki ülke arasında 2019 yılı itibarıyla 18,6 milyar sterlinlik ticari ilişkiyi destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın, ticaret anlaşması konusunda uzlaşmasının İngiltere'nin otomotiv, imalat ve çelik sektörü için büyük bir kazanım olduğu vurgulanarak, "Anlaşma ayrıca, yakın gelecekte Birleşik Krallık ve Türkiye arasında daha iddialı bir ticaret ilişkisinin zeminini oluşturacaktır." denildi.

Açıklamada, taraflar arasındaki STA'nın, İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ve Türkiye'nin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Her iki ülke de ayrıca, gelecekte daha iddialı bir STA için çalışılması konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

- "OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE OLAN TEDARİK ZİNCİRLERİ KORUNACAK"

İngiliz hükümetinin açıklamasında, STA kapsamında, İngiltere'den Türkiye'ye geçen yıl 1 milyar sterlinin üzerinde ihracat gerçekleştiren ve 575 milyon sterlin demir ve çelik ihraç eden İngiliz şirketlerinin tercihli ticaret şartlarının da garanti altına alınmış olacağı kaydedildi.

Anlaşmayla birlikte İngiltere'nin Türkiye'den ithal ettiği bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünler için sıfır gümrük uygulanacağı bildirilen açıklamada, İngiltere'nin, ticareti Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun yapmış olması halinde bu ürünlere sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4 seviyesinde gümrük tarifesi uygulanmak zorunda kalınacağı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasında, Ford gibi İngiltere'de 7 bin 500 kişiyi istihdam eden otomobil üreticileri için hayati önemde olan tedarik zincirlerinin korunacağı da kaydedildi.

- "YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE İLE YENİ VE DAHA İDDİALI BİR ANLAŞMANIN SAĞLANMASINI KOLAYLAŞTIRACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, "Bugün yaptığımız anlaşma, 18 milyar sterlinin üzerinde bir ticareti kapsıyor. İşletmelere ve imalat, otomotiv ve çelik sektörlerindeki binlerce istihdama hayati bir güvence sağlıyor. Bu (anlaşma), yakın gelecekte Türkiye ile yeni ve daha iddialı bir anlaşmanın sağlanmasını kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

FORD'DAN AÇIKLAMA

Ford Europe Başkanı Stuart Rowley de Ford'un, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında imzalanan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Anlaşmanın tamamlanma hızı her iki ülke için ekonomik refahın öneminin altını çizmektedir." değerlendirmesinde bulundu.