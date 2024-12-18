Tarihi anlaşmadaki rolümüz dünya basınında: Türkiye, ABD ve Mısır'ı saf dışı bıraktı

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali arasında Ankara Bildirisi imzalanarak iki ülke arasında yaklaşık on yıldır süre gelen sorun son buldu. Dünya basınında ses getiren Türkiye'nin bu arabuluculuk hamlesi, dış basınındaki manşet haberleri de süslemeye devam ediyor.

Son olarak ABD basınında yer alan bir haberde, Türkiye'nin iki devleti bir araya getirerek sorunu kökten çözmesinin bölgede istikrara zemin hazırladığı belirtilirken Mısır'ın çıkarlarının boşa çıkarıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ve Etiyopya krizini çözmesinin Mısır'ın bölgedeki nüfuzuna darbe indirildiği belirtilirken Kahire'nin bölge çıkarlarını ve stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiği belirtildi.

Haberde, Kahire ve Ankara arasındaki bağların ısındığı vurgulanırken Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki son başarısının Mısır'ı geride bıraktığının da özellikle altı çizildi.

Ankara Bildirisi sonucunda Türkiye'nin dünya sahnesindeki etkinliğinin arttığının bir göstergesi olduğu belirtilirken Türkiye'nin bölgede ABD'yi geride bıraktığı belirtildi.

ANKARA SÜRECİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.