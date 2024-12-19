''Tarihi başarı'' olarak nitelendirdiler: Türkiye dünya devlerini geride bıraktı

Türkiye, Portekiz Deniz Kuvvetleri için STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde tasarlayıp, inşa edeceği iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi ile ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

TÜRKİYE DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye'nin Portekiz'e yapacağı askeri gemi ihracatı ABD ve Yunan medyasında gündem oldu.

ABD basını Portekiz'in çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak olan iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'ni inşa etmek için Türk firması STM'yi seçtiği aktarıldı. Haberde, "Bu sözleşme, Türkiye'nin STM aracılığıyla bir AB ve NATO üye ülkesine askeri gemi ihraç etmesinin ilk örneğini oluşturuyor" denildi.

Yunan basını ise, "Türk Savunma Sanayii, dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak tarihi bir ihracat başarısına daha imza attı" ifadelerini kullandı.

ASKERİ GEMİLERİN ÖZELLİKLERİ

Lojistik Destek Gemileri yenilikçi tasarımı ve çok yönlü görev fonksiyonu ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekat ve denizde ikmal fonksiyonlarını icra edebilecek.

Türkiye'nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin inşaları, modüler bir tasarım içeriyor.

Gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde, kriz zamanlarında insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacaklar.

Benzer boyuttaki gemilere kıyasla yüksek sürat ve kargo kapasitesine sahip olacak gemilerin inşaatına, STM ana yükleniciliğinde, 2025'te Türkiye'de başlanılacak.

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137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler, 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek.

Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek.

Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler, yakın hava savunma sistemleri, 12,7 milimetre uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff/dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak.

Çok sayıda ülke arasından Türkiye'yi tercih ettiler! Donanmalarının gücüne güç katacak Gemilerde ayrıca helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA'lar için hangar da olacak.

Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi (AOR+), barış ve harp zamanlarında su üstü platformlara hem katı hem de sıvı yük desteği sağlamak üzere tasarlanmış, çok amaçlı müşterek lojistik destek gemisi olarak öne çıkıyor.