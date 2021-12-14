Tarihi program! 'Karbondioksiti yakıta çevirmeye çalışıyoruz'

star.com.tr 14 Aralık 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 09:43

Co2'yi yakıta dönüştürmenin yollarını arayan Elon Musk bu alanda başlatılan programı, sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Musk yaptığı paylaşımda, "SpaceX, atmosferdeki CO2'yi alıp roket yakıtına dönüştürmek için bir program başlatıyor. İlgileniyorsanız lütfen katılın. Mars için de önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar Musk'ın programının insanlığın uzay yolcuğunda ve yakıt teknolojisinde bir devrim yapacağını belirtirken, programın özellikle Mars görevleri için neden bu kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Musk'ı nyeniden kullanılabilir Starship araçları, Mars'ı keşfetmek amacıyla inşa ediliyor. Milyarder, geçen yıl SpaceX'in ilk insansız görevini 2022'de Mars'a göndermeye çalışacağını, ilk insanlı görevi ise 2026'da -ya da "şansımız varsa" 2024'te-- yapacağını açıkladı.

SpaceX'e göre Starship, yörüngeye girerken Dünya'ya dönen bir güçlendirici roket tarafından itilecek. Yörüngede, bir yakıt gemisi tarafından yakıt ikmali yapılacak ve gemi Mars'a doğru altı aylık bir yolculuğa çıkacak. Aracın daha sonra Dünya'ya geri dönmesi planlanıyor.

MARS GÖREVİ İÇİN ÖNEMİ

Mars'ın atmosferini yaklaşık %96 karbondioksit, %1.9 argon ve %1.9 oranında azot ve serbest oksijen, karbonmonoksit, su ve metandan oluşuyor.

Şirket, Mars'tan Dünya'ya geri dönmeden önce, araçların bu kaynağı kullanılarak yakıt ikmali yapabileceğini iddia ediyor.

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