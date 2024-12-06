İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7925
  • EURO
    36,8302
  • ALTIN
    2955.05
  • BIST100
    9935.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarihi doğal gaz keşfi! 6 terapik küp rezerv tespit edildi
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi! 6 terapik küp rezerv tespit edildi

Güney Amerika ülkesi, tespit ettiği 6 terapik küp doğal gaz rezerviyle ülke tarihinin en büyük en büyük keşfine imza attı. Keşif bölgesine toplamda 4,1 milyar dolarlık bir yatırım planlanırken üretimin 2027'de başlayabileceği açıklandı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 07:46 - Güncelleme:
Tarihi doğal gaz keşfi! 6 terapik küp rezerv tespit edildi
ABONE OL

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, ülke tarihindeki "en büyük doğal gaz keşfini" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Kolombiya ve Brezilya devlet petrol şirketleri Ecopetrol ile Petrobras, Santa Marta kentine 77 kilometre uzaklıkta yapılan araştırmalar sonucunda, ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervine ulaşıldığını duyurdu.

Petrobras'tan yapılan açıklamaya göre, Sirius-2 adlı kuyunun açılması sayesinde keşif mümkün oldu. Bu kuyu, 19 Haziran 2023'te kazılmaya başlandı ve 830 metre derinlikte, GUA-OFF-0 bloğu içinde yer alıyor.

Keşifle bölgede 6 terapik küp (trilyon fit küp) doğal gaz rezervi bulunduğu tespit edildi. Bu miktarın, Kolombiya'nın mevcut doğal gaz rezervlerini yüzde 200 oranında artırabileceği açıklandı.

Üretimin 3 yıl içinde (2027) başlayabileceği belirtiliyor. Ancak bu süreç, çevresel lisansların alınması ve ekonomik koşulların Petrobras ve Ecopetrol için uygun olması durumunda gerçekleşebilecek.

Keşifle ilgili olarak, Petrobras ve Ecopetrol toplamda 4,1 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Bu bütçenin, keşif ve üretim geliştirme süreçlerine tahsis edileceği, deniz tabanında kurulacak üretim sistemleri ile karadaki arıtma tesisine ulaşacak boru hatlarının inşasını kapsayacağı belirtildi.

Ecopetrol'den yapılan açıklamada, bu keşfin, Kolombiya'nın enerji güvenliğini güçlendirmek ve doğal gaz ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Bölgenin kaderini değiştirecek

Bakan Bayraktar Gabar'dan müjdeyi verdi: 70 bin varillere ulaşmayı ümit ediyoruz

Hedefleri Türkiye ile anlaşma yenilemek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.