Tarihi doğalgaz keşfi için stratejik hamle! Türkiye, Brezilya'dan satın aldı

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), şimdi de gazı denizin ortasında işlemek için 4 futbol sahası büyüklüğündeki bir platform gemisi satın aldı. Brezilya'dan satın alınan ve donanımlarının modernize edilmesi için Singapur'da bulunan gemi 2025'in haziran ayında Türkiye'ye getirilecek.

Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, önemli bir hamle daha yaptı. Edinilen bilgilere göre; TPAO, Brezilya'dan bir yüzer üretim platformu satın aldı. Platform, Türkiye'nin doğalgaz üretimine dair ihtiyaçlarına göre revize edilmek üzere Singapur'a gönderildi. Söz konusu platform, 360 metre genişliğinde, diğer bir deyişle yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Sabah'ın haberine göre, Yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak. Faz-1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretimin ardından bu platformla üretim Faz-2 kapsamında 20 milyon metreküpe çıkmış olacak.

Gemiye benzeyen platformun bir motoru olmayacak, gemilerle çekilerek Türkiye'ye getirilecek. Platform, sadece ham gazı denizde işlemekle kalmayacak. Platformda, üzerinde görev alacak teknik personelin yaşaması için de her türlü yaşam alanı bulunacak. Platform kullanılmaya başlanırken yurt dışından uzman ekipler getirilecek. Norveç'ten gelecek olan bu uzman ekipler, Türk ekiplere eğitim de verecek. Benzer bir platformun sıfırdan inşasının yaklaşık 5 yıla ihtiyaç duyulduğu, revize edilecek bir platformun maliyet bakımından da yeni bir platforma göre yaklaşık yüzde 60 daha avantajlı olduğu hesaplandı. Gerekli hesaplamaları yapan yetkililer, bu nedenle ikinci el olarak benzer bir platformun alınmasına ve revize edilmesine karar verdi.

Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre elden geçirilen platformun 2025'in haziran ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Söz konusu platform ile Türkiye, adını dünya liginde önemli bir yere yazdıracak. ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6'ncı ülke olacak. Singapur'da hazırlanan platforma Türk Bayrağı çekildiği ve platformun ay-yıldız ile bezendiği de öğrenildi. Platforma yönelik isim önerileri de çoktan konuşulmaya başladı.

'CUMHURİYET' ADI VERİLEBİLİR

Platforma, Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle "Cumhuriyet" adının verilebileceği iddia ediliyor. İsim konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor.