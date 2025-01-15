''Tarihi fırsat'' olarak nitelendirdi! Fajon: Türkiye'nin oynadığı rolün farkındayım

Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, AA muhabirine, Türkiye-Slovenya ilişkilerine, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, İsrail-Filistin meselesine ve Suriye'deki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fajon, ülkesi ile Türkiye'nin çok önemli stratejik ortaklar olduğunu söyleyerek, "Çok iyi bir siyasi işbirliğimiz var. Ayrıca şimdi ekonomik ilişkilerimizi de güçlendiriyoruz ki bunu görmek gerçekten harika bir şey. Daha iyi ticaret, daha iyi yatırımlar için ortak bir ilgi var." diye konuştu.

Her iki ülkenin turistler için çok cazip yerler olduğunu vurgulayan Fajon, "Slovenler Türkiye'ye, Türkler de Slovenya'ya seyahat ediyor. Türk Hava Yolları sayesinde iyi bir hava bağlantımız var." şeklinde konuştu.

Fajon, ülkesinin doğal güzelliklerine atıfta bulunarak, "Dolayısıyla turizm ve turizm işbirliğini de teşvik etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi, attığımız tüm adımlar ekonomik alanda da geçerli. Turizm, tarım, altyapı, enerji, yenilenebilir enerji, ilaç gibi farklı sektörlerde daha fazla işbirliğini teşvik etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 3. yıla gelindiğine dikkati çeken Fajon, "Ukrayna'nın yanındayız. Ukraynalıların toprak bütünlüğü ve egemenliği için mücadele etmesini tamamen anlıyoruz." dedi.

Güç kullanarak sınırların değişemeyeceğini, ülke topraklarının el değiştiremeyeceğini kaydeden Fajon, şöyle devam etti:

"Savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz. Sivil halkın çektiği korkunç acılar ve başta enerji olmak üzere tüm altyapının tahrip edilmesi ve ülkemize yakın olan Zaporijya'daki nükleer santralle ilgili endişelerimiz var. Dolayısıyla uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne ve Ukrayna'ya barış getirebilecek diğer koşullara dayanan her türlü barış girişimini desteklediğimizi söylemek isterim."

Fajon, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarının önemli bir rol oynadığının altını çizerek, "Uluslararası hukuka ve BM Sözleşmesi'ne dayalı bu tür müzakereleri görmek zorundayız." diye konuştu.

Bu yıl savaşın sona erdiğini görmeyi dilediğini aktaran Fajon, "Müzakereler başladığında ve Ukraynalılar için iyi koşullar oluştuğunda, daha geniş bir uluslararası destekle ve Ruslarla birlikte herkesin masada olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "GAZZE'DEKİ ŞİDDETİ VE ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Fajon, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değinerek, "Türkiye'nin (AB'ye) katılım sürecinin devam etmesinden yanayım. Diyalog kurmak önemli. Türkiye ile birçok açıdan önemli stratejik ortaklarız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Aralık 2024'te Ankara'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Fajon, "İlişkilerde daha ileri adımlar atılması için olumlu bir zemin hazırlayan iyi bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Fajon, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşananları "insani trajedi" şeklinde tanımlayarak, saldırıların bir an önce durması gerektiğinin altını çizdi.

Olası bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını dile getiren Fajon, "Sivillerin korkunç acılar çektiğini, kadınlar, çocuklar ve insani yardım çalışanlarının öldüğünü gördük. Dolayısıyla Gazze'deki şiddeti ve uluslararası hukukun ihlalini şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Fajon, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesini arzu ettiğini vurgulayarak, "Slovenya'nın bağımsız ve egemen Filistin devletini tanımasının nedeni de budur. Çünkü sadece Filistin devletinin yan yana yaşayan İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliğinin garantisi olabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Fajon, Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının Suriye için "tarihi bir fırsat" olduğuna ve ülkesinin süreci çok yakından takip ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını biliyorum. Kapsayıcı bir geçiş olmalı, herkesi gerçekten bir araya getiren ve ülkenin geleceği için güvenlik ve istikrarı garanti altına alan bir siyasi süreç olmalı. Dolayısıyla bu sürecin üzerinde mutabık kalınan tüm hususlarda ve unsurlarda başarılı olmasını, yeni otoritenin gerçekten kapsayıcı olmasını ve insanlara umut vermesini diliyorum."