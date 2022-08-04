Tarihi fırsat: Rota değişti! Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler

Çin'deki her dört Batılı şirketten birisi faaliyetlerini ülkeden taşımayı düşünüyor. Bu şirketlerin yarısı, Çin'de iş yapmanın artık daha siyasileştiğine inanıyor. Bu yönelim, Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın haziran ayındaki anketiyle su yüzüne çıktı.

Batıyla Çin arasında artan stratejik rekabet, ayrışmayı hızlandırdı. Çin'in cazibe kaybı yaşamasının sebepleri arasında ekonomik performansın zayıflaması ve işçi giderlerinin artması ön sırada. Ayrıca, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri de uluslararası şirketleri zorluyor.

ÇİN'DEN VAZGEÇİP TÜRKİYE'Yİ SEÇTİLER

TRT Haber'in haberine göre, dev şirketler şimdi operasyonlarını taşıyacak yeni adres arayışında. Bu adreslerin başında gelen ülkelerden biri de Türkiye.

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Sırbistan ve Vietnam gibi ülkeler de seçenekler arasında bulunuyor. Bu ülkelerin Batıyla daha iyi ilişkilere sahip olması da şirketler için bir fırsat sunuyor.

Sağladığı avantajlar ve stratejik konumları, Türkiye ve Hindistan'ı şirketler için daha cazip hale getiriyor.

Türkiye'ye 2021'de gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı yüzde 81'lik artışla 14 milyar 200 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye, dış yatırım çekme konusunda salgın öncesindeki yıllık ortalama seviyesinin de üstüne çıktı.