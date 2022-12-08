Tarihi keşif! Gabar'dan petrol fışkırıyor: Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı, tam 250 milyar dolar

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.

Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında petrol buldu.

GÜNLÜK ÜRETİM 10 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKARILACAK

Petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor. Şırnak'ta 9 Aralık 2019'da imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in adı ise petrol sahasında yaşatılıyor.

Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi. Vatandaşlar, köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Köy sakinlerinden Hakan Vural, "Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca hiçbirimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makineler, gelen ekipmanlar, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalardan dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı. Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80'a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

BAKAN DÖNMEZ 24 TV'DE AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar'da tespit edilen miktarın "son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri' olabileceğinin müjdesini paylaşmıştı.

250 MİLYAR DOLARLIK DEV KEŞİF

Öte yandan uzmanlarda keşfin bugüne kadar Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu ve değerinin yaklaşık 250 milyar dolar olduğunu belirtti. Petrol müjdesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.