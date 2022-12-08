Tarihi keşif! Gabar'dan petrol fışkırıyor: Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı, tam 250 milyar dolar

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında petrol buldu.
Köy sakinlerinden Hakan Vural, "Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca hiçbirimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makineler, gelen ekipmanlar, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalardan dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı. Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80'a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar'da tespit edilen miktarın "son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri' olabileceğinin müjdesini paylaşmıştı.
Öte yandan uzmanlarda keşfin bugüne kadar Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu ve değerinin yaklaşık 250 milyar dolar olduğunu belirtti. Petrol müjdesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.