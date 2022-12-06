Tarihi müjde an meselesi: Türkiye'nin karada yaptığı en büyük keşif!

Bakan Fatih Dönmez, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek ile "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin açıklamalarda buldu.

Yaklaşık bir yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdiklerini belirten Bakan Dönmez, "Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Petrol keşifleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçmişte bazı keşifler olmuş, ekonomik olmadığı için kapatılan yerler de var. Ama birkaç yerde tekrar değerlendirme yapılmasını ben özellikle talimatlandırdım. Ama bir kaç yerde özellikle tekrardan bir değerlendirme yapılması ben özellikle talimatlandırdım. Diyarbakır'da daha önce petrol yok diye kapanmış ama bizim sonradan girdiğimiz aynı yerde petrol keşfettiğimiz yerler de oldu.

Karada hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Güneydoğu'da Güneyde. Çukurova'da 10 kuyuya çıkacağız. Türkiye'deki rezervuarlar komşu ülkelerdeki gibi büyük rezervuarlar değil. Şırnak'ta bir yıldır sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Daha önce güvenlik gerekçesiyle yapılamıyordu." şeklinde konuştu.