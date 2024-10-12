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Ekonomi

Tarihi operasyonun ardından Türkiye'den Lübnan için yeni adım: Kesintisiz bir şekilde sürecek

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırıların arından bölgedeki Türk vatandaşlarını tahliye eden Türkiye, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla ülkedeki firmalara kesintisiz desteğini sürdürecek. Bu kapsamda Türkiye'nin Beyrut Ticaret Müşavirliği, gelen her türlü talebi karşılamaya çalışırken ilgili kurum ve kuruluşlar yardım çalışmalarına devam edecek.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
Tarihi operasyonun ardından Türkiye'den Lübnan için yeni adım: Kesintisiz bir şekilde sürecek
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İsrail saldırılarının yayılmasıyla talepte bulunan vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye eden Türkiye, bu ülkedeki firmalara kesintisiz desteğini sürdürüyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bölgedeki gerginlik Lübnan ile Türkiye arasındaki ticareti olumsuz etkilemesine karşın, tamamen sona erdirmedi.

Saldırıların ve sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelere olan ihracat azalmasına karşın, Beyrut Limanı üzerinden konteyner, Trablusşam Limanı üzerinden ise Ro-Ro gemisi ticareti devam ediyor. Limanlar kapatılmadığı sürece ticari ilişkilerin de devamı bekleniyor.

Lübnan'da tamamen Türk sermayeli firma bulunmuyor ancak Türk firmalar, bu ülkede franchise ve distribütörlük vermek suretiyle faaliyet gösteriyor.

Lübnan'da Türk markalarından franchise almış 18 firma bulunuyor. Bu firmalar ağırlıklı olarak tekstil ve hizmet sektörlerinde hizmet veriyor.

- TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİNİ DURDURMADI

Türkiye, İsrail saldırılarının Beyrut başta olmak üzere bölgeye yayılmasına karşın faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Türkiye'nin Beyrut Ticaret Müşavirliği, gelen her türlü talebi karşılamaya çalışırken ilgili kurum ve kuruluşlar yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi tahliye ederek dikkati çekmişti.

Ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları Beyrut Limanı'ndan yola çıkarak Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiyle Mersin'e ulaşmıştı. Türkiye, tahliye için gönderdiği gemilerle 300 ton insani yardım malzemesini de bu ülkeye sevk etmişti.

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