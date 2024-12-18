Tarihi proje için Esed engeli kalktı! Batı'yı heyecan sardı: Türkiye'nin konumu güçlenecek

"Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" Suriye'de Esed Rejiminin devrilmesiyle tekrar gündeme geldi.

2009'da gündeme gelen, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye'den geçerek Türkiye'ye ulaşması planlanan ve Baas rejiminin karşı çıkması nedeniyle rafa kaldırılan Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı projesi Esed'in devrilmesiyle tekrar gündeme geldi.

TARİHİ PROJE İÇİN ESED ENGELİ KALKTI!

Esed'in kaçışıyla "Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı"nın siyasi açıdan bir engelle karşılaşma ihtimali ortadan kalkmış oldu.

Uluslararası doğal gaz piyasası için kritik önem taşıyan tarihi proje Suriye'deki yeni gelişmeler sonrası tekrar ele alınması dünyada geniş yankı uyandırdı.

Konuyu yakından takip eden Batı basını, "Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" projesinin enerji piyasasında Rusya ile rekabeti artıracağının altını çizdi.

Batı basınına konuşan uzmanlar, "Suriye'deki nüfuzunu sürdüren Türkiye, Katar'ın bir gaz boru hattı inşa etmesine ve Avrupa'ya gaz ihracatını artırmasına yardımcı olacak. Bunu uzun vadede yapmaya karar verirlerse, Katar ve Türkiye'yi NATO ve AB için çok daha değerli hale getirecek ve enerji pazarında Rusya ile rekabet mücadelesinde konumlarını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Altyapının yeni Suriye hükümetin istikrarına bağlı olduğunu belirten uzmanlar, "Böyle bir proje Suriye için istikrarlı bir gelir sağlarken aynı zamanda Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını da azaltabilir" yorumunda bulundu.

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