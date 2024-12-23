Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Bakan Fidan'ın tarihi Şam ziyareti "son dakika" gelişmesi olarak duyuruldu.

Bakan Fidan'ın Şera ile görüşmesine geniş yer veren batı basını, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik verilen mesajları ön plana çıkardı.

Bakan Fidan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgusu ile "PKK/YPG'ye Suriye'de yer yok" açıklamalarına yer verildi.

Arap basını Bakan Fidan'ın terörle mücadele vurgusunu ekranlarına taşıdı.

Bakan Fidan'ın Şam çıkarması Avrupa basınında da ses getirdi.

Görüşmeye detaylı olarak yer verildi

Hakan Fidan'ın Şam temasları Avrupa ve Asya basınının da gündemindeydi. Bakan Fidan'ın Şera ile yaptığı görüşme yakından izlendi.

BAKAN FİDAN VE SURİYE'NİN YENİ LİDERİ ŞERA, KASYUN DAĞI'NDA ŞAM MANZARASI İZLEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.