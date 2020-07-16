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Ekonomi

Tarihi semte yakışır proje... Nidapark Bomonti Rotana ile yola devam ediyor

Tahincioğlu'dan Nidapark markası ile Rotana arasında yapılan iş birliği ile ilgili yapılan açıklamada, 'Nidapark Bomonti”de Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen otel yönetimi şirketlerinden Rotana ile iş birliği yapılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:42
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İşte şirketten iş birliğine ilişkin yapılan o açıklama...

Basın açıklaması...
Tarihi semt Bomonti’de hayata geçirilen lüks konut projesi “Nidapark Bomonti”de Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen otel yönetimi şirketlerinden Rotana ile iş birliği yapılmıştır.
Nida İnşaat’ın yüklenici firma olarak yer aldığı “Nidapark Bomonti”de Rotana ile yapılan iş birliği kapsamında marka adı Bomonti Arjaan by Rotana ve Bomonti Residence by Rotana olarak değişecektir. Binaların işletilmesi de Rotana tarafından üstlenilecektir.
Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rotana bu alanda oldukça deneyimli bir isim. Bu iş birliği kapsamında; projenin 2021 yılı 3. çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor. Bu değişimin Rotana ve Bomonti semtine hayırlı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.
Konuyla ilgili açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Saygılarımızla, 


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