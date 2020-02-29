29 Şubat 2020 Cumartesi 08:23 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:23

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi. Bu açıklamanın ardından Tarım Bakanlığı 2020 personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru süreci hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TARIM BAKANLIĞI 2020 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek. Personel alımına dair net bir tarih henüz verilmedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.