Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım Bakanlığı personel alım şartları ne?

27 Mart 2020 Cuma 12:13 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:13

Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den personel alımına ilişkin son dakika açıklaması az önce geldi. Bakan Pakdemirli "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi" diyerek 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini yapacağı tarihleri duyurdu.

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Pakdemirli, " 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2153 kişilik kadroya atamaların yapılacağını söyledi. Bakan Pakdemirli 790 Veteriner Hekim, 699 Ziraat Mühendisi, 363 Gıda Mühendisi, 101 Su Ürünleri Mühendisi, 11 Veteriner Sağlık Teknikeri, 189 Ziraat Teknikeri atamasının yapılacağını belirtti.

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?



Tarım Bakanlığı personel alım şartları henüz belli olmadı. Personel alım şartları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.