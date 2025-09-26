İSTANBUL 23°C / 17°C
Ekonomi

Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilere ödeme müjdesi: Bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

AA26 Eylül 2025 Cuma 20:03 - Güncelleme:
Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilere ödeme müjdesi: Bugün hesaplara yatırılacak
Bakanlığın, NSosyal hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 41 milyon 113 bin 508 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 5 milyon 521 bin 664 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 998 bin 905 lira ödenecek.

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

