  Ekonomi
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarım Bakanlığı'ndan kırsala yüzde 100 hibe müjdesi
Ekonomi

Tarım Bakanlığı'ndan kırsala yüzde 100 hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında 156 Yerel Eylem Grubu'nun yüzde 100 hibe ile destekleneceğini açıklayarak, kırsal kalkınmaya 2,2 milyar liralık kaynak aktarılacağını duyurdu.

21 Aralık 2025 Pazar 10:43
Tarım Bakanlığı'ndan kırsala yüzde 100 hibe müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan, 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubunun (YEG) tamamının desteklenmeye hak kazandığını belirterek, "Yaklaşık 2,2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 YEG Derneği, yüzde 100 hibeyle desteklenecek." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD-III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin açıklama yaptı.

IPARD-III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan, 60 ildeki 156 YEG'in tamamının desteklenmeye hak kazandığını bildiren Yumaklı, "Yaklaşık 2,2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 YEG Derneği yüzde 100 hibeyle desteklenecek. Böylece kırsal kalkınmada yerel katılımı esas alan LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulandığı günden bu yana, 257 YEG Derneğine toplam 2,8 milyar lira hibe desteği sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına, kadınlardan gençlere kadar, yerelde birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu dernek statüsündeki YEG aracılığıyla, bölgenin ihtiyaçlarını esas alan kalkınma stratejilerinin belirleneceğini ve uygulanacağını aktaran Yumaklı, IPARD-II döneminde olduğu gibi IPARD-III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceklerini belirtti.

