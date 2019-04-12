Tarım sigortası 2019 emeklilik şartları nelerdir? Tarım sigortasında emeklilik nedir?

Tarım sigortası kapsamında emekli olmak isteyen vatandaşların şu sıralarda en çok sorduğu soru, “tarım sigortası emeklilik şartları nelerdir?” oluyor. Tarım Sigortasında emeklilik isteyen vatandaşlar hangi şartta ve durumda emekli olacağını sorguluyor. Tarım sigortası kapsamında emekli olunabilmesi için bireyin yalnızca tarımsal faaliyetlerle ilgileniyor olması gerekiyor. Bireyin aktif bir vergi kaydı ve çiftçi kayıt sisteminde kaydı ve SGK 4A-4B kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir. Farklı bir sigorta kolu bünyesinde bulunan bireyler tarım sigortası için başvuruda bulunamazlar. Tarım sigortası emeklilik şartları ile ilgili yalnızca tarımsal faaliyetlerle ilgilenmek gerektiği bilinirken bu konuda gereken şartların neler olduğunu haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

TARIM SİGORTASI EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım sigortası kapsamında emekli olunabilmesi için bireyin yalnızca tarımsal faaliyetlerle ilgileniyor olması gerekiyor. Bireyin aktif bir vergi kaydı ve çiftçi kayıt sisteminde kaydı ve SGK 4A-4B kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir. Farklı bir sigorta kolu bünyesinde bulunan bireyler tarım sigortası için başvuruda bulunamazlar. SGK tarafından ölüm aylığı, dul veya yetim aylığı almak tarım sigortasına engel mahiyeti taşımaz. Ancak birey emekli aylığını almaya hak kazandığında, dul ve yetim aylığı alma hakkını kaybedecektir.

TARİHE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Süresiz tarım çalışanları, güncellenen torba yasa kapsamında emekli olabilmektedir. Kişinin ne zaman emekli olacağında ise belirleyici nokta işe başlangıç tarihidir. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanların 7000 gün prim ödemesi yapması gerekmekte ve erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 yaş şartı aranmaktadır. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 7200 gün prim ödemesi yapması ve erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartı aranıyor.

EK-5 TARIM SİGORTASI İÇİN GÜN SAYISINA GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Tarım sigortası kapsamında 3600, 4500 ve 5400 gün şartlarıyla emekli olunabilmektedir. Kanunda belirtilen tarihler arasında emekli olan bireyler emekli olabilmek için farklı şartlara tabii tutulurlar. 3600 gün emeklilik şartları; Sigortası 8 Eylül 1999’dan önce başlayan kadınlar 3600 gün prim ödemesi yaparak 58 yaşında emekli olabilirken, erkekler 60 yaşında emekli olur. Sigortası 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan kadınlar 25 yıl sigortalı olmak şartıyla 4500 gün prim ödemesi yaparak 58 yaşında emekli olur. Erkekler ise aynı şartlar altında 60 yaşında emekli olabilmektedir. Sigortası 30 Nisan 2008’den sonra başlayan kadınlar ise 5400 gün prim ödeyerek 61 yaşında emekli olabilirken, erkekler 63 yaşında emekli olabilir.

TARIM SİGORTASI BAŞVURU DETAYLARI

EK-5 Tarım Sigortası başvurusu süreci için tarım sigortası başvuru formu doldurulur, form Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri şubelerinde onaylatılır. Kimlik bilgileri kapsamında istenen belgelerin tamamı temin edilir ve formlar SGK’ya teslim edilir. Başvurular tamamlandıktan ortalama 1 ay sonra SGK onayı tamamlanır ve prim ödemelerinin gerçekleşebilmesi için belge talep edilir. Ödemeler Vakıfbank veya Ziraat Bankası ile yapılabilmektedir. Tarım sigortası başvurusunda nüfus cüzdanı fotokopisi ve resmi evrak niteliği taşıyan ek-5 formu gerekmektedir.

TARIM SİGORTASI PRİM ÖDEME KANALLARI

Prim ödemeleri mobil bankacılık, internet bankacılığı, ATM’ler ve kredi kartı aracılığıyla yapılabilmektedir.

TARIM SİGORTASI İLE KREDİ ÇEKİLİR Mİ?

Tarımsal faaliyetlerde bulunan bireylerin aylık maaş bordrosu bulunmamaktadır. Tarım sigorta dökümü gelir belgesi niteliği taşımaz. Kişi talep etmesi halinde tarım sigortalarını iptal ettirebilir. Başvurularını gerçekleştiren kişiler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigorta primlerini 4 ay boyunca ödemiş ise, devam etmeyeceğini bildirebilir. 4 ay boyunca yapılan ödemeler ise geri alınamaz.

TARIM SİGORTASI EMEKLİLİK MAAŞI

Tarım sigortası kapsamında kişinin sigortası eğer 15 yıl devam etmiş ise prim ödeme günü 5400 ise minimum maaş ücreti 650-800 TL arasında değişiyor. Asgari maaş tutarı ise 850-1050 TL arasında değişir.

EMEKLİLİK MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Tarım sigortası sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile gerekli sorgulamalar tamamlanabilir.