Ekonomi

Tarım sigortası olmayan çiftçiye de destek geldi! 20 milyar 423 milyon hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, üreticilere toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi yapıldığını bildirdi. Ödemelerin devam edeceğini bildiren Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha destek ödemesi aktardıklarını açıkladı.

31 Ekim 2025 Cuma 11:07
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kötü hava şartlarından etkilenen üreticilere yönelik maddi destek ödemelerini sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Yumaklı, bu kapsamda tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha destek ödemesi aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktarıyoruz.

Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz."

