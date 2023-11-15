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Ekonomi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde aylık düşüş, yıllık ise artış gözlemlendi

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde aylık düşüş, yıllık ise artış gözlemlendi
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 62,56 arttı, aylık yüzde 1,13 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 85,35 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,31 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,32 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,11 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 13,71 ile lifli bitkiler ve yüzde 21,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 168,05 ile yağlı meyveler ve yüzde 164,52 ile üzüm oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 19,08 ile turunçgiller oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 6,66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 65,28 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 35,65 ile yağlı meyveler oldu.

Ekim 2023'te, endekste kapsanan 92 maddeden, 35 maddenin ortalama fiyatında azalış, 44 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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