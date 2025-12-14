İSTANBUL 12°C / 7°C
Ekonomi

Tarım ve ekonomiye can suyu! Bakan Yumaklı iki müjde verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt ve Gümüşhane'de tarım ve ekonomi odaklı yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

14 Aralık 2025 Pazar 14:54
Tarım ve ekonomiye can suyu! Bakan Yumaklı iki müjde verdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve ekonomiye katkı sağlayacak Bayburt ve Gümüşhane'ye yeni yatırımlar olacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Bayburt ve Gümüşhane illeri için müjdelerde bulundu.

"BAYBURT'A MÜJDE"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bayburt'a müjde. Yelpınar Göleti'nde su tutuldu. 377 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olurken, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

"BİR MÜJDEMİZ DE GÜMÜŞHANE'YE"

Aynı zamanda Gümüşhane'ye de müjde olduğunu belirten Yumaklı, "Ünlüpınar Barajı'nda su tutuldu. 373 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Baraj, 10 bin 930 dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuştururken, ekonomimize yıllık 93 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."

