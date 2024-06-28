Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Avrupa'da ilk sırayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de düzenlenen '2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması'na katıldı. Sektör temsilcilerinin katıldığı buluşmada konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla çok stratejik yerde durduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin dünyada nadir biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ülkemiz, bulunduğu konum itibarıyla 9 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor. 4 saatlik uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşmak mümkün. Tarımsal alan ve tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada, dünyada ilk 10 içerisindeyiz. İyi bir potansiyelimiz, insan kaynağımız var. Bize umut veren, geleceğimizi şekillendirecek olan çok kıymetli, akıllı, çalışkan gençlerimiz var. Bunu daha çok üretime, ihracata çevirmek hem ülke insanımızın kazanmasına hem de ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak, bu ticaretin gelişmesini sağlayacak her imkana sahibiz. Son 22 yılda da bu potansiyeli ortaya çıkaracak önemli adımlar atıldı. Son 22 yıldaki destekler 1,6 trilyon liralık rakama ulaştı. Güvenilir, sağlıklı ve kaliteli gıda üretmek adına kalkınma yatırımlarına öncelik verildiğini ve modern tarım yöntemlerin kullanılması için ciddi irademiz olduğunu söylemek isterim" dedi.

'TÜRKİYE'DE KULLANILAN HER 100 KİLOGRAM TOHUMUN 97 KİLOGRAMI BU ÜLKEDE YETİŞİYOR'

Küresel iklim sorununun tarım sektörünü direkt etkilediğini kaydeden Bakan Yumaklı, "Biz her ne kadar 2023 yılında bitkisel üretimde 139 milyon tonla yeni bir rekor kırdıysak da önümüzdeki dönemde hem bunu daha ileri noktaya götürmek adına başta tohum olmak üzere, çok önemli başlangıç noktasından ürünün son noktaya ulaştırılmasına kadar tüm süreci iyi yönetmemiz gerekir. Tohum bu işin içinde son derece önemli. Türkiye'nin tohumda artık otorite olduğu kabul edildiği bir dönemde 1,3 milyon tona tohum üretimimizin çıktığını ve Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumunun 97 kilogramının bu ülkede yetiştiğini belirtmek istiyorum. Hayvansal üretimle ilgili yol haritamızı açıkladık. En önemli başlık hayvan hastalıklarıyla mücadeleydi. Bu yıl etkisi sadece şapta örnek vereyim önceki yıllara göre yüzde 53'lük azalma var. 2023'te 1 milyon tonluk su ürünü üreterek Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Son 21 yılın 16'sında ülkemiz işte tarımı bu sebeplerle büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme de yaklaşık yüzde 4,6. Yani iyi yoldayız ama bu bizi rehavete sevk etmeyecek. İşi sıkı tutacağız, 2024 ve sonrasında bu ülkenin insanı bu ülkenin üreticisi üretmeye devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tarıma katkı sağlayan ve başarılı olan girişimcilere plaket verildi.