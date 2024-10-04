Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyan taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili güncellemeleri "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden duyurdu. Bu güncelleme, gıda tüketicilerinin sağlığını korumak amacıyla yapıldı.

BOZULMUŞ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜN SAYISI ARTTI

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.