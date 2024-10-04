İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2024 Cuma / 1 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2583
  • EURO
    37,8243
  • ALTIN
    2928.92
  • BIST100
    8904.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği listesini güncelledi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılmış ve sağlığı tehdit eden gıdaların listesini güncelledi; bozulmuş ürün sayısı 66'ya, taklit-tağşiş yapılan ürün sayısı ise 498'e yükseldi.

AA4 Ekim 2024 Cuma 12:23 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği listesini güncelledi
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyan taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili güncellemeleri "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden duyurdu. Bu güncelleme, gıda tüketicilerinin sağlığını korumak amacıyla yapıldı.

BOZULMUŞ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜN SAYISI ARTTI

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.