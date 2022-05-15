Bakanlıktan ekmek fiyatları hakkında önemli açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olduğu, güçlü tarımsal alt yapısı ile her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Türkiye'nin ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri dış satımıyla net ihracatçı ülke olduğunun kaydedildiği açıklamada, Hindistan'ın, yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı buğday ihracatını yasaklaması üzerine kamuoyunda Türkiye'de buğday krizi yaşanacağı, Ukrayna ve Rusya'dan da buğday alınamadığı için ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın, dünyanın önemli buğday üreticisi ülkeleri içerisinde yer aldığı ve üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde kullandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır. Nitekim Hindistan'ın buğday arzını durdurmasının, kendi iç piyasasında yükselen enflasyon ile mücadele için alınmış bir tedbir olduğu bilinmektedir. TÜİK verilerine göre 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranlarının, ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda yüzde 259 olup buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102,3'dür. Buğday ithalatı, büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır."

- Türkiye dünya un ihracatında birinci

Geçen yıl 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, buğdayda 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hububat piyasasında olduğu gibi baklagil piyasasında da Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. 2021 yılında ülkemizde 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm zamanların üretim rekoru kırılmıştır. Ülkemiz dünya nohut üretiminde 2'nci sırada, mercimek üretimde ise 4'üncü sıradadır. 2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye ve 168 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir."

Ayrıca Kovid-19 salgını koşulları, iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilediği belirtilerek, Bakanlığın, yaşanan söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiği ve gereken her türlü tedbiri aldığının altı çizildi.