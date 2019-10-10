Tarıma uzaydan destek

TÜBİTAK Uzay’dan edinilen bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, GAP Hassas Tarım Projesi kapsamında öncelikle gübre olmak üzere doğru miktarda tarımsal girdiyi, doğru zamanda ve doğru oranda uygulayarak en iyi verim oranlarına ulaşabilmek için hassas tarım çalışmaları yürütülüyor.

% 25 TASARRUF İMKANI

GAP Hassas Tarım Projesi’nin ilk aşamasında TÜBİTAK Uzay ve HAVELSAN iş birliğinde, başta Göktürk 2 olmak üzere çok sayıda Avrupa Birliği ve NASA’ya ait elektro-optik ve Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) uydularından bölgenin görüntüleri sağlandı. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığına ait uçaklara takılı hiperspektral kamerayla Harran Ovası’nda belirlenen pilot alanın farklı tarihlerde hava fotoğrafları çekildi. Havadan veri toplamayla eş zamanlı yerden veri toplama faaliyetleri de yürütülerek buğday, mısır ve pamuk ürünlerinin farklı evrelerine ait izgesel yansımaları ölçüldü. Proje kapsamında, ilk milli hassas tarım uygulama yazılımı geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Harran Ovası’nda ekili buğday, mısır ve pamuk ürün desenlerinin uydu görüntüleri ile yüzde 99, hava görüntüleriyle yüzde 95 doğrulukta tespit edilebildiği yazılımla, hava ve uydu görüntülerinden anomali tespiti, ürün sınıflandırması, bitki sağlığı, bitki gelişimi gibi analizler gerçekleştirildi.