10 Kasım 2025 Pazartesi
Ekonomi

Tarımda yeni destek! Son başvuru tarihi 14 Kasım

Düzce İl Tarım Müdürlüğü, yüzde 75'i Bakanlık destekli kapama kestane bahçesi projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuru süresi 14 Kasım 2025'te sona erecek.

10 Kasım 2025 Pazartesi 13:37
Tarımda yeni destek! Son başvuru tarihi 14 Kasım
Düzce İl Tarım Müdürlüğü yüzde 75'i bakanlık destekli kapama kestane bahçesi projesi başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru son tarihi 14 Kasım 2025 olarak bildirildi.

Kapama kestane bahçesi projesi başvuruları başladı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "2025 TAKE projeleri kapsamında kapama kestane bahçesi projesi başvuruları başladı. Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, TBS sistemine kayıtlı arazilerde en az 1 dekar alanda kapama kestane bahçesi tesisi için yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25'i çiftçi katkılı fidan desteği sağlanacaktır.

Kestane bahçesi kurmak isteyen üreticilerimizin dikkatine. Başvurular 14 Kasım 2025 mesai bitimine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yapılacaktır" denildi.

  • kapama kestane bahçesi
  • destekli proje
  • Düzce İl Tarım Müdürlüğü

